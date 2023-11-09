Британська розвідка пояснила, як атаки по ППО вплинуть на захист РФ

Розвідка зауважила, що С-400 - це основні російські ЗРК великої дальності,
Росія під час атак України втратила кілька російських зенітно-ракетних систем С-400, тому змушена перекидати інші ЗРК із віддалених частин країни, оголовши свої кордони.
Про це повідомляє Міністерство оборони із посиланням на розвідку.
Там нагадали, що С-400 - це основні російські ЗРК великої дальності, які здатні вражати цілі на відстані до 400 км.
"Розміщення систем у стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії, видалення систем майже напевно послабить позицію протиповітряної оборони Росії на її периферії. Перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще більше продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує розширювати збройні сили Росії та ускладнює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території", - йдеться у новому аналізі британських розвідників.
Нагадаємо, Росія у перший тиждень листопада втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет великої дальності – це С-300 або С-400.
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