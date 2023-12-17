Британська розвідка: Росія сфальсифікує псевдовибори на окупованих землях, щоб Путін переміг

Британська розвідка розповіла, як Росія збирається проводити "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року на окупованих територіях України.

Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на президентських виборах РФ у березні 2024 року буде проводитись і в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України.

Про це пише британська розвідка у своєму огляді 17 грудня.

"Як і у випадку з регіональними виборами, майже напевно, що голосування на президентських виборах у підконтрольних Росії регіонах не буде ані вільним, ані чесним", - кажуть у Міноборони Британії.

Російська влада розглядає досягнення виключно "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вона хоче надати відчуття легітимності російському вторгненню.

"Російська адміністрація майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу президента Росії Володимира Путіна в регіонах зі значним відривом", - впевнені у розвідці Британії.

Нагадаємо, президентські "вибори" в Росії триватимуть аж три дні – 15-17 березня 2024 року. Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив про свою участь у президентських "виборах". Зауважимо, що це буде його вже п'ятий термін.

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