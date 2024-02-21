Британська ядерна зброя дала осічку: ракета упала за кількасот метрів від підводного човна

Британська система ядерного стримування Trident дала збій під час випробування, в результаті чого ракета впала в океан біля узбережжя Флориди (США) поблизу підводного човна, який її запустив.

Про це повідомило в середу, 21 лютого, агентство Reuters з посиланням на видання The Sun.

У британському Міністерстві оборони підтвердили, що під час випробування, яке відбувалося 30 січня цього року, сталася “аномалія”, але заявили, що “засоби ядерного стримування Британії залишаються безпечними та ефективними”.

За повідомленням The Sun, британський підводний човен HMS Vanguard проводив навчання біля берегів Флориди. Екіпаж виконав свою роботу, і ракета “Трайдент-2”, оснащена фіктивними боєголовками, була запущена. Але двигуни першого ступеня відмовили, і 58-тонна ракета упала всього за кількасот метрів і затонула.

Це друга поспіль невдача ракети Trident після проблеми з іншим випробувальним запуском 2016 року, коли ракета полетіла в неправильному напрямку.

Британський міністр оборони Грант Шаппс, який перебував на борту підводного човна HMS Vanguard, щоб стежити за випробуванням, спокійно відреагував на цю невдачу.

“Немає жодних наслідків для нашої здатності стріляти нашою ядерною зброєю, якщо виникнуть обставини, за яких нам потрібно буде це зробити”, — запевнив він.

Він також назвав ракетну систему Trident найнадійнішою системою озброєнь у світі, яка успішно пройшла понад 190 випробувань.

За даними неурядової організації Nuclear Threat Initiative (NTI), Велика Британія має 225 ядерних боєголовок, розміщених на підводних човнах. Ядерне стримування Британії забезпечує флот із чотирьох атомних підводних човнів, оснащених американською системою балістичних ракет Trident виробництва Lockheed Martin.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія проведе випробувальний пуск ядерної ракети вперше після невдалого запуску 2016 року.

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