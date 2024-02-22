Британські компанії експортували для російського ВПК товарів на сотні мільйонів фунтів - Sky News

Товари подвійного призначення до РФ також постачають інші країни Європи.

Британські компанії з початку повномасштабного вторгнення РФ до України поставили росіянам обладнання та техніки для військової промисловості на сотні мільйонів фунтів, посилюючи потенціал Кремля продовжувати вбивство українців.

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Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Журналісти розповіли, що Росія отримує від британських компаній безпілотні літальні апарати, оптичні прилади, продукцію важкого машинобудування, які постачаються через країни Кавказу.

Видання зазначає, що таким чином Велика Британія допомагає Росії забезпечувати військових зброєю та продовжувати війну проти України.

Дані телеканалу показують, що з. Початку війни експорт у РФ різко скоротився, але водночас значно виріс у сусідні країни, такі як Узбекистан чи Грузія.

Журналісти розповіли, що експорт продукції подвійного призначення до Киргизстану за цей час зріс більш як на 1100%. Також обсяги поставок значно зросли до Вірменії.

Також у розслідування каналу зазначається, що експорт товарів подвійного призначення у ці країни також зріз з інших країн Європи, зокрема Німеччини та Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти торгової мережі, яка постачала Ірану американські технології.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина раптом передумала блокувати 13-й пакет санкцій проти РФ.

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