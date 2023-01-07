Британські розвідники виявили в урядовому автомобілі китайський пристрій стеження – ЗМІ

Співробітники розвідки Великої Британії виявили щонайменше один пристрій стеження китайського виробництва під час планової перевірки автомобілів урядових та дипломатичних відомств.

Про це з посиланням на джерела повідомляє видання inews.co.uk.

"Принаймні одна SIM-карта, здатна передавати дані про місцеперебування, була виявлена ​​під час перевірки урядових і дипломатичних автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Одне з джерел повідомило, що SIM-карту виявили після того, як автомобілі були "хірургічним шляхом розібрані до останнього гвинтика" співробітниками спецслужб.

Такі картки здатні відстежувати переміщення транспортних засобів та надсилати дані назад до державних постачальників у Китаї. Причому використовуватись SIM-карта могла протягом місяців і навіть років без відома пасажирів.

SMI-карти вбудовуються в електронні блоки управління, які відповідають за безперебійну роботу автомобільного двигуна – їх виготовляють переважно в Китаї й постачають виробникам авто у вигляді запечатаних блоків. Через різні гарантійні та комерційні угоди автовиробники можуть не знати, що встановлюють у транспортний засіб шпигунський пристрій.

На думку розвідувальних джерел, виявлений пристрій свідчить про більш широкий підхід Китаю до прослуховування західних посадовців і дипломатів.

Посольство Китаю у Великій Британії відкинуло твердження про стеження за британськими посадовцями як "безпідставні".

"Ми рішуче виступаємо проти політичних маніпуляцій щодо нормального економічного і торговельного співробітництва або будь-якого наклепу на китайські підприємства", – йдеться у коментарі дипломатичної установи, наданому inews.co.uk.

Колишній старший офіцер британської розвідки сказав, що потенційна загроза є "величезною", оскільки іноземні розвідувальні служби прагнуть використовувати "чорні ходи" за допомогою китайських технологій.

"Чи можуть китайці відстежувати наших політиків, якщо захочуть? Так. Чи можуть росіяни відстежувати наших політиків, якщо захочуть? Так. Чи можуть вони слухати, що роблять у машинах? Якщо вони відстежують їх і хочуть це зробити, то, звісно, можуть", - зазначив він.

Нагадаємо, у Німеччині розвідника підозрюють у шпигунстві для Росії – міг передати таємну інформацію.

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