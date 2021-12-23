Британські вчені заявили, що ризик госпіталізації з "Омікроном" на 40% нижчий, ніж із "Дельтою"

Британські вчені заявили, що ризик госпіталізації з "Омікроном" на 40% нижчий, ніж із "Дельтою"

До того ж, пацієнти з "Омікроном" на 20-25% рідше звертаються до лікарень.

Пацієнти з новим штамом COVID-19 "Омікрон" мають на 40% нижчий ризик госпіталізації, аніж хворі на "Дельту".

Про свідчать дані групи моделювання спалахів під керівництвом професора Ніла Фергюсона з Імперського коледжу Лондона, пише The Guardian.

Зазначається, що дослідники проаналізували дані щодо госпіталізації та вакцинації серед усіх випадків коронавірусу, підтверджених в Англії у період від 1 до 14 грудня, зокрема 56 тисяч випадків "Омікрона" і 269 тисяч випадків "Дельти".

Виявилося, що заражені "Омікроном" у середньому на 20-25% менше зверталися до лікарень, аніж інфіковані "Дельтою", а також на 40-45% рідше потребували госпіталізації на добу чи більше.

Водночас для невеликого відсотка людей, які раніше не хворіли на COVID-19 і не були вакциновані, ризик госпіталізації був приблизно на 11% нижчим в разі зараження "Омікроном", як порівняти з хворими на "Дельту".

Фергюсон зауважив, що, попри результати дослідження, "високе передавання "Омікрона" зберігає ймовірність того, що медичні послуги зіткнуться зі зростанням попиту, якщо кількість випадків "Омікрона" продовжити зростати такими ж темпами, як в останні тижні".

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