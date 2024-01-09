Британським суддям дозволили писати рішення за допомогою штучного інтелекту: що це означає

1000-річна правова система Англії, яка все ще просякнута традиціями, що включають носіння перук і мантій, зробила обережний крок у майбутнє, надавши суддям дозвіл на використання штучного інтелекту для винесення рішень.

Про це пише Associated Press.

“Обережний дозвіл”

Минулого місяця Суддівський корпус судів і трибуналів заявив, що ШІ може допомогти в написанні висновків, але підкреслив, що його не слід використовувати для досліджень або правового аналізу, оскільки технологія може сфабрикувати інформацію і надати оманливу, неточну і упереджену інформацію.

“Суддям не потрібно уникати обережного використання ШІ, — сказав магістр Роллс-Ройсу Джеффрі Вос, другий за рейтингом суддя в Англії та Уельсі. — Але вони повинні гарантувати, що вони захищають довіру і несуть повну особисту відповідальність за все, що вони виробляють”.

У той час, коли науковці та юридичні експерти розмірковують про майбутнє, в якому ШІ може замінити адвокатів, допомогти у відборі присяжних або навіть вирішувати справи, підхід, викладений 11 грудня судовою владою, є стриманим.

Але для професії, яка повільно сприймає технологічні зміни, це проактивний крок, оскільки уряд і промисловість — і суспільство загалом — реагують на стрімкий розвиток технологій, які поперемінно зображуються то як панацея, то як загроза.

ШІ та судова система

“Зараз точаться активні публічні дебати про те, чи варто регулювати штучний інтелект і як саме”, — говорить Раян Ебботт, професор права в Університеті Суррея і автор книжки “Розумний робот: Штучний інтелект і закон”.

“ШІ та судова система — це те, що викликає особливе занепокоєння у людей, і саме тут ми особливо обережно ставимося до того, щоб тримати людей в курсі подій, — сказав він. — Тому я вважаю, що ШІ може повільніше порушувати судову діяльність, ніж в інших сферах, і ми будемо діяти більш обережно”.

Ебботт та інші експерти в галузі права привітали судову владу з тим, що вона звернулася до останніх ітерацій ШІ, і заявили, що ці рекомендації будуть широко розглядатися судами та юристами в усьому світі, які прагнуть використовувати ШІ або стурбовані тим, що він може принести.

Англія та Уельс стали першими

Зробивши те, що було названо першим кроком, Англія та Уельс стали першими судами, які розглядають питання штучного інтелекту, хоча це не перша подібна настанова.

П'ять років тому Європейська комісія з ефективності правосуддя Ради Європи видала етичну хартію щодо використання ШІ в судових системах. Хоча цей документ не відповідає сучасним технологіям, він містить основні принципи, такі як підзвітність і зниження ризиків, яких повинні дотримуватися судді, зазначає Джулія Джентайл, викладачка юридичного факультету Ессекса, яка вивчає використання ШІ в правовій системі та системі правосуддя.

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Що говорять в США

Хоча голова Верховного суду США Джон Робертс у своїй щорічній доповіді розглянув плюси і мінуси штучного інтелекту, федеральна судова система в Америці ще не створила керівництва з питань ШІ, а суди штатів і округів занадто фрагментовані для універсального підходу. Але окремі суди і судді на федеральному і місцевому рівнях встановили свої власні правила, сказав Кері Кольянезе, професор права в Університеті Пенсільванії.

“Це, безумовно, один з перших, якщо не перший, опублікований англійською мовою набір рекомендацій, пов'язаних зі штучним інтелектом, який має широку сферу застосування і призначений для суддів та їхніх співробітників, — сказав Кері Кольянезе про рекомендації для Англії та Уельсу. — Я підозрюю, що багато хто з суддів попереджав своїх співробітників про те, як наявні політики конфіденційності та використання Інтернету застосовуються до публічних порталів, які пропонують ChatGPT та інші подібні послуги”.

Застереження

За словами Джентайл, ці вказівки свідчать про прийняття судами цієї технології, але не про її повну підтримку. Вона розкритикувала розділ, в якому йдеться про те, що судді не зобов'язані розкривати інформацію про використання технології, і запитала, чому не передбачено механізму підзвітності.

“Я думаю, що це, безумовно, корисний документ, але буде дуже цікаво подивитися, як його можна буде застосувати, — сказала Джентайл. — Немає конкретних вказівок на те, як цей документ буде працювати на практиці. Хто буде наглядати за дотриманням цього документу? Які будуть санкції? А може, ніяких санкцій не буде? Якщо санкцій немає, то що ми можемо з цим зробити?”.

Прагнучи зберегти доброчесність суду в процесі руху вперед, настанови рясніють попередженнями про обмеження технології та можливі проблеми, якщо користувач не знає, як вона працює.

Очолює список застереження щодо чат-ботів, таких як ChatGPT, розмовний інструмент, який вибухнув минулого року і викликав найбільший резонанс завдяки своїй здатності швидко створювати все — від курсових робіт до пісень і маркетингових матеріалів.

“Підводні камені”

“Підводні камені” цієї технології в суді вже сумно відомі після того, як два нью-йоркських юристи поклалися на ChatGPT для написання юридичної записки, в якій цитувалися вигадані справи. Розгніваний суддя оштрафував їх, назвавши роботу, яку вони підписали, “юридичною тарабарщиною”.

Оскільки чат-боти мають здатність запам'ятовувати питання, які їм ставлять, і зберігати іншу надану їм інформацію, суддям в Англії та Уельсі було наказано не розголошувати нічого приватного або конфіденційного.

“Не вводьте в публічний чат-бот зі штучним інтелектом жодної інформації, яка ще не є публічним надбанням, — йдеться в інструкції. — Будь-яка інформація, яку ви вводите в загальнодоступний чат-бот зі штучним інтелектом, повинна розглядатися як така, що публікується для всього світу”.

Серед інших застережень — усвідомлення того, що значна частина правового матеріалу, на якому навчаються ШІ-системи, походить з Інтернету і часто ґрунтується переважно на законодавстві США.

ШІ — допоміжний інструмент

Але юристи, які мають велике навантаження і регулярно пишуть рішення на десятки, а то й сотні сторінок, можуть використовувати ШІ як допоміжний інструмент, особливо під час написання довідкових матеріалів або узагальнення інформації, яку вони вже знають, зазначають суди.

Крім використання технології для написання електронних листів або презентацій, судді сказали, що вони можуть використовувати її для швидкого пошуку матеріалів, із якими вони знайомі, але яких немає в межах досяжності. Але її не слід використовувати для пошуку нової інформації, яку неможливо перевірити самостійно, і вона ще нездатна забезпечити переконливий аналіз або аргументацію, зазначили суди.

Суддя Апеляційного суду Колін Бірс нещодавно похвалився, як ChatGPT допоміг йому написати параграф у рішенні в галузі права, яку він добре знав.

“Я запитав ChatGPT, чи можете ви дати мені короткий виклад цієї галузі права, і він дав мені абзац, — сказав він в інтерв'ю The Law Society. — Я знаю, яка відповідь, тому що я збирався написати абзац, в якому говорилося про це, але він зробив це за мене, і я вніс це в своє судження. Він є, і він дуже корисний”.

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