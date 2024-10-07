Британський лікар увів токсини замість вакцини від COVID-19 своєму вітчиму: причина шокує

Лікар спочатку заперечував замах на вбивство, але на суді змінив свої свідчення.

Британський лікар зізнався, що намагався вбити партнера своєї матері через конфлікт навколо спадщини, ввівши йому отруту під виглядом вакцини від COVID-19.

Про це пише BBC.

Прокурори твердять, що Томас Кван прикинувся медбратом, який робить щеплення, і ввів Патріку О'Харі токсичну речовину. Внаслідок чого у 71-річного чоловіка розвинулася рідкісна хвороба, що роз'їдає тіло, і йому довелося видалити частину руки.

53-річний Кван спочатку заперечував замах на вбивство, але змінив своє рішення й визнав провину після того, як прокурори виклали свої аргументи в королівському суді Ньюкасла.

Прокурор Томас Мейкпіс розповів у суді, що Кван був "шанованим й досвідченим" сімейним лікарем у Сандерленді, що за 24 км від Ньюкасла. Він використав свої "енциклопедичні знання" про отрути для вбивства Патріка О'Хари, оскільки той був "потенційною перешкодою на шляху до спадщини його матері".

Мати Квана, Дженні Люн, прожила з О'Харою 20 років. Вона склала заповіт, за яким її будинок у Ньюкаслі переходив після її смерті до О'Хари, і тільки після смерті самого О'Хари – до її дітей.

Щоб позбутися "перешкоди", Кван, за словами прокурора, розробив "зухвалий план, який перевершує будь-яку фантастику". Він надіслав своїй жертві лист нібито від британської Національної служби охорони здоров'я, у якому повідомив, що відвідає їх для медичного огляду та вакцинації проти COVID-19.

Чоловік підробив документи й номерні знаки на автомобіль, одягнув захисний одяг, перуку, темні окуляри та хірургічну маску й вирушив до Ньюкасла, де О'Хара мешкав із матір'ю Квана.

Після уколу О'Хара відчув "жахливий біль", але "медбрат" ніяк не відреагував на це і швидко пішов, повідомив суд.

Стан О'Хари настільки погіршився, що його довелося везти в лікарню, де в нього діагностували некротичний фасціїт та видалили частину руки.

У жертви виникли підозри, коли Дженні Люн сказала, що медбрат був одного зросту з її сином.

Зловмисник, у якого, як з'ясувалося в суді, була "одержимість" отрутами, так і не розповів, що саме він вколов своїй жертві. Але під час обшуку в його будинку знайшли багато хімікатів і токсинів, а також книжки й довідники з виготовлення та використання отрут.

Слідство дійшло висновку, що, найімовірніше, це був пестицид під назвою йодометан, який раніше ніколи не застосовували на людях.

Суд дізнався, що Кван також встановив шпигунську програму на комп'ютер своєї матері, щоб стежити за діями пари й фотографувати їх на вбудовану камеру.

Лікар також визнав, що ввів шкідливу речовину О'Харі, але спочатку наполягав, що хотів лише заподіяти йому "біль і дискомфорт". Однак після того, як прокурори виклали свої аргументи, він змінив своє рішення і визнав провину.

За словами захисту, Кван розуміє, що в'язниці "не уникнути", і хоче, щоб вирок ухвалили якнайшвидше.

Суддя вважає, що на зловмисника чекає "значний термін ув'язнення". Вирок ухвалять після того, як служба пробації підготує відповідний звіт.

Кван "думав, що заплутав сліди", але слідчі змогли заарештувати його вже за два дні після злочину, а обсяг доказів проти нього був "приголомшливим", зазначив інспектор Джейсон Генрі, який займався справою Квана. Він додав, що потерпілий О'Хара мужньо пройшов через "жахливе випробування", яке, на жаль, змінило його життя назавжди.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив жінку, з якою прожив 15 років, заради квартири та автомобіля.

Читайте також: