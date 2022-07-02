Британський мільярдер назвав причину, чому у Росії найближчим часом неможливий переворот проти Путіна

Британський мільярдер, засновник компанії Virgin Group Річард Бренсон висловив думку щодо того, чому адекватні російські бізнесмени, які проти режиму Кремля, нічого не роблять, щоб скинути Путіна.

Відомий підприємець вважає, що впливові росіяни є "недостатньо сміливими", щоб постати проти своєї влади.

Таку думку Бренсон висловив в ефірі спільного телемарафону у суботу, 2 липня.

"Я говорив з ними (російськими бізнесменами - ред.), щоб підготувати спільного листа, формувати якусь групу. Чесно кажучи, я не думаю, що вони достатньо сміливі, щоб це зробити. І наслідки для них були б суттєвими. Невдовзі прийде час. Очевидно, ми всі сподіваємося, що рано чи пізно буде переворот проти Путіна. І все, що я можу сказати, це те, що я просто сподіваюся, що маю надію. Я сподіваюся, що це станеться скоро. Коли така кількість ненависті спрямована проти Росії, з боку розвідки, цивілізованих людей, є передчуття, що на якомусь етапі міг бути переворот. Але перевороту може не бути. Тим часом ми просто повинні допомагти Україні боротися", - сказав британець.

Раніше британський бізнесмен Бренсон назва єдиний спосіб завершити цю війну. Це якщо Україна почне відкидати росіян назад.

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