Британський мільйонер застрелив відому співачку-дружину в будинку з трьома дітьми і вчинив самогубство

Британський мільйонер Девід Томас Блайт застрелив свою дружину, чеську співачку та телезірку Вікторію Віру, у будинку, де перебувало троє їхніх неповнолітніх дітей.

Трагічний інцидент стався Анкарі, Туреччина, про що повідомляє місце видання Hürriyet. Між парою нібито почався конфлікт. Блайт побачив у телефоні дружини листування з іншими чоловіками. Під час сварки чоловік дістав пістолет та застрелив співачку, після чого вчинив самогубство.

У цей час у будинку перебувало троє їхніх дітей, найстаршому з яких було 14 років. Наразі ними опікуються родичі, які терміново прибули до Анкари.

Трагічну новину також підтвердила сестра Вікторії. Вона попросила з повагою поставитися до їхнього приватного життя та дати час, аби оговтатися від горя.

"З глибоким сумом і болем я змушена повідомити, що моя прекрасна сестра залишила нас назавжди. Будь ласка, я благаю вас усіх, дайте нам час заради дітей. Нещодавно ми поховали батька, а тепер сестру, і нам потрібен час, щоб прийти до тями", - написала сестра співачки.

Вікторія Вера Блайт / Фото: із соцмереж

Зазначимо, Вікторія від 14 років жила в Чехії, де здобула свою першу славу. Зокрема, 2006 року вона випустила дебютний альбом, який отримав назву Killing Me Softly. Співачка також працювала на чеському телебаченні. 2014 року вона вийшла заміж за Девіда Томаса Блайта, з яким переїхала до Туреччини та зайнялася бізнесом.

Нагадаємо, нещодавно репера C.Gambino застрелили у Швеції. Пораненого чоловіка доправили до лікарні, де він помер.

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