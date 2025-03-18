Перед важливою розмовою Трампа з Путіним Стармер розмовляв із президентом США і заявив, що Україна повинна займати "найсильнішу позицію".

Напередодні розмови Дональда Трампа з диктатором Путіним британський прем'єр Кір Стармер провів розмову з американським президентом.

Про це передає Sky News.

Сторони обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з Володимиром Путіним.

Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир". Він поінформував Трампа про зустрічі "коаліції охочих", де очікується, що понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.

Розмова відбулася в той момент, коли Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на Путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню.

Раніше пропагандиські росЗМІ з посиланням на речника диктатор Дмитро Пєскова повідомили, що розмова Путіна і Трампа очікується сьогодні з 16 до 18 години за московським часом (15-17 за Києвом).

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