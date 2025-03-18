Британський прем'єр розмовляв із Трампом напередодні його дзвінка до Путіна: про що домовилися

Перед важливою розмовою Трампа з Путіним Стармер розмовляв із президентом США і заявив, що Україна повинна займати "найсильнішу позицію".
Напередодні розмови Дональда Трампа з диктатором Путіним британський прем'єр Кір Стармер провів розмову з американським президентом.
Про це передає Sky News.
Сторони обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з Володимиром Путіним.
Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир". Він поінформував Трампа про зустрічі "коаліції охочих", де очікується, що понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.
Розмова відбулася в той момент, коли Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на Путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню.
Раніше пропагандиські росЗМІ з посиланням на речника диктатор Дмитро Пєскова повідомили, що розмова Путіна і Трампа очікується сьогодні з 16 до 18 години за московським часом (15-17 за Києвом).
Читайте також:
- Путін прокоментував заяву про час розмови з Трампом
- Розмова Трампа і Путіна: що про це відомо та чого очікувати
- Чому Трамп може припинити підтримку України: Кулеба пропонує "тверезий погляд"