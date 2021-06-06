Британський прем'єр закличе лідерів G7 вакцинувати світ від коронавірусу до кінця 2022 року

Джонсон хоче щепити COVID-вакцинами всіх людей на планеті до кінця 2022 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закличе лідерів країн "Великої сімки" (G7) допомогти вакцинувати від COVID-19 увесь світ до кінця 2022 року.

Про це очільник британського уряду повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"На саміті G7 наступного тижня я попрошу своїх колег-лідерів допомогти вакцинувати світ до кінця наступного року. Ми зобов'язані робити все можливе, щоб перемогти COVID у всьому світі", - вказав прем'єр.

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Як повідомлялося, очний саміт "Великої сімки" відбудеться у період з 11 до 13 червня в курортному селі Карбіс-Бей графства Корнуолл на південному заході Англії.

Нагадаємо, що до "Великої сімки" входять США, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Велика Британія та Японія. Цьогоріч на саміт також запрошено Австралію, Індію та Південну Корею.

Лідери країн обговорять, зокрема, шляхи виходу світової економіки з викликаної пандемією коронавірусу кризи, кліматичні зміни та списання боргів найбідніших держав.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про нестачу вакцин від коронавірусу. За даними ВООЗ, міжнародна програма із забезпечення вакцинами COVAX перебуває під загрозою провалу.

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