Британський прем'єр зробив гучні заяви на Мюнхенській конференції: говорив про удари по Криму та винищувачі

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликав партнерів подвоїти допомогу для України.

Про це повідомляє Sky News.

“Ми повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці [України] і здатні допомагати їм захищати свою країну. Коли Путін розпочав цю війну, він вважав, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви”, — говорив він у своєму виступі.

За його словами, у 2023 році Велика Британія досягне або перевищить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які вона інвестувала в Україну минулого року.

Окрім того, британська військова допомога вперше включатиме зброю більшої дальності, яка дозволить завдавати ударів по окупованому Росією Криму. Він стверджує, що Україна має право захищатися.

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“Здійснити контрнаступ, який відтіснить Росію за межі власної країни [України]: я вважаю, що це цілком розумно, і ми повинні повністю підтримувати Україну в цій амбіції та бажати успіху цієї амбіції”, - заявив британський прем’єр.

Коментуючи можливість надання Україні винищувачів, Ріші Сунак зауважив, що існують проблеми у забезпеченні конкретними типами літаків.

“Але якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому”, - запевнив він.

Британський прем'єр також закликав не гаяти час із військовою підтримкою України.

“Для всіх, хто каже, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки, якщо ви вірите в це, то ви повинні діяти зараз”, - наголосив він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні потрібно передати сучасні винищувачі, щоб допомогти Силам оборони відбити російську агресію. Та оскільки це потребує часу для навчання українських пілотів, вони наразі можуть отримати від Польщі добре знайомі їм радянські МіГ-29.

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