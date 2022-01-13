Британський принц Ендрю позбувся військових звань та титулу “королівська високість”

Такі радикальні заходи королівської родини зумовлені судовим процесом у справі про сексуальне насильство щодо неповнолітньої.

Другий син королеви Великобританії Єлизавети II, герцог Йоркський Ендрю змушений був відмовитися від королівських обов'язків з патронажу над низкою громадських організацій та позбувся усіх військових звань на тлі висунутих проти нього в США звинувачень у зґвалтуванні.

Про це повідомили у четвер, 13 січня, в Букінгемському палаці.

В офіційній заяві йдеться про те, що, усі військові звання та королівський патронаж герцога Йоркського повернуто королеві.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

Джерела агентства Reuters також додали, що 61-річний принц також втрачає право називатися "Його королівська високість". Його суспільні обов'язки як члена королівської сім'ї будуть перерозподілені між іншими представниками династії Віндзорів.

Такі радикальні заходи до члена королівської родини було застосовано на тлі судового процесу в США, де розглядається цивільний позов проти принца від американки Вірджинії Джуффре. Вона звинувачує герцога Йоркського в тому, що він кілька разів вступав із нею у сексуальний зв'язок проти її волі, коли їй було 17 років.

Насильство, начебто, відбувалося з примусу американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який був товаришем принца Ендрю. Тепер Джуфре вимагає компенсації за фізичні та моральні збитки.

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Згаданого американця Епштейна було затримано правоохоронними органами штату Нью-Йорк у липні 2019 року. Йому звинуватили у сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Кримінальне переслідування щодо нього було припинено після його самогубства у тюремній камері 10 серпня 2019 року.

Герцог Йоркський стверджує, що він ніколи не зустрічався з Джуфре, а фотографія, на якій їх знято разом у компанії подруги Джеффрі Епштейна британки Гілейн Максвелл, є підробкою. Свою правоту на суді він буде доводити без підтримки королівської родини.

"Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа", - заявили у Букінгемському палаці.

Нагадаємо, Адвокати принца Ендрю заявили, що позов американки Вірджинії Джуффре, яка звинуватила Ендрю у зґвалтуванні, має бути відхилено, тому що вона живе не в США, а в Австралії, тож не має права подавати позов до американського суду.

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