Британський ветеран Другої світової війни, 99-річний Алек Пенстоун, який плавав у арктичних конвоях до північних портів СРСР, намагався відправити свою медаль "За хоробрість" назад до Москви.

Він ухвалив таке рішення після широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Про це пише The telegraph.

Пенстон служив на борту авіаносця HMS Campania, і за свою службу він отримав російську медаль Ушакова "За хоробрість", яку навіть підписав російський диктатор Володимир Путін.

Як розповів Алек Пенстоун, його друзі не дозволили йому повернути нагороду.

Алек Пенстоун сказав, що Путіна слід "забрати з цієї землі" через звірства, скоєні проти українського народу.

Містер Пенстоун сказав: "Я б охоче повернув медаль, але вони (друзі - ред.) завадили мені це зробити. Нагорода за мужність за підписом Путіна. Я розчарований".

Герой війни сказав, що поведінка Путіна загрожувала способу життя, за який він і багато інших воювали і загинули у Другій світовій війні.

Нагадаємо, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії.

Читайте також провідні новини дня: