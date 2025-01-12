Британського ексміністра оборони заарештовано за підозрою в сексуальних злочинах проти дітей

У мережі з’явилися відео арешту, зроблені самопроголошеними мисливцями за педофілами, які транслювали операцію у прямому ефірі.

66-річного ексдепутата Лейбористської партії Айвора Капліна заарештували за підозрою у сексуальному листуванні з неповнолітніми та інших злочинах, пов’язаних із дітьми.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Поліція підтвердила факт арешту та заявила, що розслідування триває. У мережі з’явилися відео арешту, зроблені самопроголошеними мисливцями за педофілами, які транслювали операцію у прямому ефірі. Відео вже зібрало понад 36 000 переглядів і викликало значний резонанс у суспільстві.

Айвор Каплін, який був членом парламенту з 1997 до 2005 року, у 2001 році обіймав посади молодшого міністра оборони та міністра у справах ветеранів у Міністерстві оборони Великої Британії. Торік його виключили з Лейбористської партії, але він заперечує всі звинувачення.

Поки триває розслідування, колишній міністр відмовляється коментувати ситуацію, а його адвокати наполягають на його невинуватості.

Нагадаємо, відомий київський фотохудожник проведе наступні 12 років і 10 місяців за ґратами після того, як суд визнав його винним у скоєнні численних сексуальних злочинів стосовно малолітніх та неповнолітніх дівчат.