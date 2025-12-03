Брюссель представив план фінансування України на два роки: звідки візьмуть гроші

Єврокомісія представила план фінансування України / © Getty Images

Європейський Союз робить рішучий крок для забезпечення довгострокової підтримки України, незалежно від ситуації на фронті. Єврокомісія офіційно представила пакет пропозицій, який має закрити фінансові потреби Києва на 2026–2027 роки. Головна мета — дати Україні ресурс для оборони та функціонування держави в умовах, коли Росія не демонструє жодних ознак готовності до справедливого миру.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Єврокомісії.

Два шляхи фінансування

Брюссель пропонує два юридично оформлені механізми, які можуть працювати як альтернатива або доповнювати один одного:

Запозичення ЄС (EU borrowing). Цей варіант спирається на бюджет Євросоюзу. Фактично, ЄС бере гроші в борг на зовнішніх ринках під гарантії власного бюджету, щоб передати їх Україні. Репараційний кредит (Reparations Loan). Це більш інноваційний підхід. Він дозволяє Єврокомісії позичати залишки коштів у фінансових установ ЄС, де зберігаються заморожені активи російського Центробанку.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, наголосила, що ці заходи мають посилити переговорну позицію Києва.

«Ми пропонуємо створити Репараційний кредит, використовуючи залишки коштів із заморожених російських активів у ЄС… Ми збільшуємо ціну агресивної війни для Росії. І це має стати додатковим стимулом для Росії сісти за стіл переговорів», — заявила вона.

Захист від помсти Кремля

Пакет документів також містить запобіжники. Європа розуміє ризики: Росія може спробувати конфіскувати активи європейських компаній на своїй території або подати позови в дружніх до неї юрисдикціях.

Тому пропозиції передбачають механізм солідарності, підкріплений національними гарантіями країн-членів або бюджетом ЄС, щоб захистити європейські фінансові інституції від будь-яких «відплатних заходів» Москви. Також пропонується законодавчо заборонити будь-яке повернення заморожених активів назад до Росії, доки вона не виплатить репарації.

Саміт лідерів країн ЄС

Ці пропозиції ще мають пройти затвердження. Єврокомісія закликає Європарламент та Раду ЄС діяти швидко. Очікується, що лідери країн Євросоюзу спробують досягти чіткої домовленості щодо цього плану на саміті 18–19 грудня.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент ЄК, підсумував настрої в Брюсселі: «Долі Європи та України пов’язані… Наші пропозиції відповідають міжнародному праву, максимізують тиск на Росію і посилають чіткий сигнал, що її агресія не переможе».

Нагадаємо, міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що Норвегія не використовуватиме суверенний фонд для гарантії кредиту ЄС для України. Рішення Осло підтримати фінансування України залежатиме від того, яким саме буде узгоджений Європейським Союзом формат цієї ініціативи.