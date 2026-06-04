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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Брюссель шукає швидший шлях до розширення ЄС: готується вступ шести країн

Прискорення вступу в ЄС не означатиме спрощення вимог.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Євросоюз

Євросоюз / © Associated Press

Європейський Союз планує на майбутньому саміті розглянути нові механізми, які можуть пришвидшити процес вступу до блоку шести країн-кандидатів із Західних Балкан.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Associated Press.

Йдеться про Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Північну Македонію, Сербію та Чорногорію, які протягом багатьох років перебувають у процесі євроінтеграції, однак досі не завершили необхідні етапи переговорів.

Кошта наголосив, що затягування процесу підриває довіру до ЄС і створює ризики відчуження країн-кандидатів.

«Якщо ми хочемо зміцнити довіру між собою, ми не можемо створювати це відчуття розчарування через очевидно повільний прогрес», — заявив він на пресконференції в Белграді.

Водночас він підкреслив, що прискорення не означатиме спрощення вимог.

«Це не означає, що процес стане легшим, але це означає, як ми можемо разом діяти швидше», — додав президент Європейської ради.

Процес вступу передбачає узгодження законодавства у 35 переговорних розділах — від судової системи до сільського господарства. Відкриття та закриття кожного з них потребує одностайної згоди всіх 27 держав-членів ЄС, що суттєво уповільнює процес.

Паралельно до процесу євроінтеграції Західних Балкан до вступу в ЄС також прагнуть Україна та Молдова, що посилює загальний тиск на інституції блоку щодо прискорення політики розширення.

Наступна зустріч лідерів ЄС та країн-кандидатів відбудеться у чорногорському місті Тіват.

Нагадаємо, у Європейському Союзі розпочали підготовку до офіційного відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови.

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Дата публікації
Кількість переглядів
459
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