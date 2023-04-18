Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бронетехніка США влаштувала серйозну аварію в Німеччині: є постраждалі (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
417
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бронетехніка США влаштувала серйозну аварію в Німеччині: є постраждалі (фото)

Фото: Haubner/dpa

Внаслідок зіткнення машин були поранені військові.

У Верхньому Пфальці (Німеччина) зіткнулися кілька одиниць американської бронетехніки, внаслідок чого постраждали семеро військових.

Про це повідомляє Spiegel

За попередньою інформацією від поліції, в ДТП на автобані 6 семеро солдатів отримали поранення. Один із них був серйозно поранений.

Учасниками аварії стали одразу чотири військові машини, які прямували в колоні та в’їхали одна в одну ззаду.

Поліція спершу не надала жодної додаткової інформації. Однак німецьке видання інформує, що це бронетехніка американської армії.

Через аварію довелося перекрити трасу в напрямку Чехії. Причини ДТП наразі не відомі.

Фото: Haubner/dpa / ©
Фото: Haubner/dpa

Нагадаємо, у Дрездені 15 квітня довелося евакуювати близько 15 тис. людей через знайдену бомбу часів Другої світової війни, яка не розірвалася.   

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
417
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація