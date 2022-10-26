"Брудна бомба" і біолабораторії: навіщо Росія "спамить" ООН абсурдними звинуваченнями на адресу України

На думку Арестовича, такі дії Москви – це провокації і намагання заблокувати роботу ООН, довівши ситуацію до абсурду.

Росія ініціює проведення двох засідань Ради Безпеки ООН на цьому тижні, окрім обговорення "брудної бомби".

Про це повідомив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, повідомляє "Еспресо".

На засіданнях планують обговорити так звані "біолабораторії" в Україні та звинувачення щодо постачання до Росії іранських безпілотників.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо РФ "спамить" ООН відверто безглуздими закидами. Про це він розповів у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович певен, що дії Москви – це спроба провокації і намагання заблокувати роботу ООН, довівши ситуацію до абсурду.

"Вони будуть постійно "пушити" цю тему. Не бомби, то біолабораторії, ГЕС. Вони хочуть заспамити міжнародні органи. Коли постійний член Радбезу ООН вимагає засідань, то вони, як правило, проводяться. Росія намагається не дати Організації працювати і довести ситуацію до абсурду", – каже радник ОП.

За його словами, Кремль натякає міжнародним організаціям, щоб вони зайнялися "брудними бомбами" в Україні, а не іранськими дронами.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, Росія передала до Ради Безпеки ООН дезінформацію, що мовляв "Україна готується застосувати "брудну бомбу" на власній території".

В ООН "не побачили і не почули жодних нових доказів", які б підтверджували "явно брехливі звинувачення Росії".

"Брудна бомба" – новий абсурд від РФ

Раніше Арестович пояснював Росія розповсюджує фейки про "брудну бомбу" для шантажу України. Схожу думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що Росія хоче налякати світ і домовитися про тимчасовий мир з Україною.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Росія вигадала фейк про "брудну бомбу", аби таким ядерним шантажем домогтися переговорів Путіна з Байденом.

Військовий експерт Михайло Самусь додав, що Росія розповсюджує фейки про цю зброю і звинувачує Україну, адже абсолютно не має успіхів на фронті.

ТСН.ua також розбирався, навіщо Путін запустив новий фейк про ядерний вибух.