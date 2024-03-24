Брудна боротьба: нардеп розповів, як штучний інтелект використовують для створення еротичних deep-fake відео

В Україні такий контент може генеруватися під час виборчої компанії.

В Італії адвокати прем’єрки Джорджії Мелоні вимагають 100 тисяч євро з двох авторів deep-fake порно, на якому було зображено обличчя посадовиці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Ярослав Железняк.

“Адвокати прем'єрки Італії Джорджії Мелоні вимагають 100 тисяч євро з двох авторів deep-fake порно, на якому було зображено її обличчя. Тобто, взяли ролик і замінили через ШІ обличчя актриси. В даному випадку встановили, хто це зробив. Але відео достатньо довго було на різних порно-сайтах і його подивились сотні тисяч людей”, - розповів Ярослав Железняк.

Він також додав, що ще одне пікантне відео було згенероване з відомою співачкою Тейлор Свіфт - його завантажили в соцмережі Х, Reddit та Telegram.

“В результаті тільки там його подивилось 45 мільйонів разів та 24 тисяч поширень набрало. Я прям вже уявляю найближчу виборчу кампанію в Україні і як буде тоді ШІ фейки використовуватися у брудній боротьбі”, - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що в Італійському регіоні Сардинія пролунав потужний вибух.

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