Брудний секрет Ватикану: хто знає правду про зникнення 15-річної дівчини 1983 року

Емануела Орланді зникла 22 червня 1983 року після уроку в музичній школі поруч із католицькою церквою в Римі.

Справа Емануели Орланді, 15-річної доньки працівника Ватикану, яка зникла в Римі 40 років тому, отримала новий поворот, коли її брат відкинув те, що він назвав “безсоромною” спробою Ватикану та римських прокурорів звинуватити сім'ю, зауваживши, що за зникненням дівчини може стояти її покійний дядько.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу CNN про справу, яка тримає Італію у напрузі весь цей час.

Зникнення Емануели Орланді спровокувало теорії змови, в які втягнуті всі, починаючи від мафії і міжнародних терористів, і закінчуючи верхівками католицької церкви. Ця справа отримала ще більшу міжнародну увагу після виходу документального серіалу “Дівчина з Ватикану” на Netflix минулої осені, знятого режисером Марком Льюїсом.

П'єтро Орланді, який присвятив своє життя пошуку зниклої сестри, висловив свої коментарі на пресконференції наступного дня після показу особливого репортажу на італійському новинному каналі La7, заснованого на документах з розслідувального досьє, яке Ватикан передав римським прокурорам у червні після повторного відкриття справи в січні цього року.

П'єтро Орланді носить плакат із зображенням своєї сестри Емануели під час акції протесту біля базиліки Святого Петра в Римі. 14 січня 2023 року / AP

Серед документів було листування між Агостіно Казаролі, тодішнім державним секретарем Ватикану, та колумбійським священиком, який був духовним наставником і сповідником сім'ї Орланді.

Згідно з документами, переданими Ватиканом римському прокурору, які П'єтро Орланді та його адвокат Лаура Сгро перевірили як достовірні, Маріо Менегуцці, який був одружений на тітці Емануели, сексуально домагався Наталіну, сестру Емануели, коли їй був 21 рік, приблизно у період зникнення підлітка, що свідчить про можливе знущання над зниклою дівчиною.

Документ про дядька, який прокурор передав італійській телевізійній програмі, підказує, що потенційний слід був пропущений, незважаючи на те, що сім'я Орланді стверджує, що звинувачення проти дядька було розслідуване, а його причетність виключена. Тепер сім'я Орланді боїться, що досьє Ватикану не містить слідів, які римський прокурор візьме до уваги — передусім, те, що Ватикан якось був причетний.

Після показу програми П'єтро Орланді написав на своїй сторінці у Facebook, що його надії почути "якісь хороші новини" розвіялися. "До речі, мій дядько був за 200 кілометрів звідти на відпустці з родиною того вечора, коли мій батько йому телефонував, і він відразу приїхав до Риму — про що прокуратура дуже добре знала, оскільки все це було вказано в документах протягом 40 років”

Ватикан також відповів на документальний фільм, заявивши, що “Свята Столиця поділяє бажання сім'ї дізнатися правду про факти і, з цією метою, сподівається, що будуть досліджені всі розслідувальні гіпотези”.

Речник також наголосив, що безіменний священик не порушив жодних обітниць, пов'язаних із святим Таїнством покаяння, відомим як сповідь, оскільки священик спілкувався з Наталіною як у сповідальному кабінеті, так і у звичайному середовищі.

Емануела зникла 22 червня 1983 року після уроку в музичній школі поруч із католицькою церквою Sant’Apollinare Opus Dei біля площі Навона в Римі.

Емануела була дочкою співробітника Ватикану / AP

Вона була дочкою видатного працівника Ватикану і жила усередині замурованих стін Ватиканського міста, де досі проживає її матір.

У 40-у річницю зникнення, Папа Франциск згадав про цю сагу під час своєї недільної промови “Ангелус"”, висловивши свою “близькість до сім'ї, передусім, матері”, додавши, що він молиться за них і “усі сім'ї, які несуть горе зникнення коханої людини”, що наділило сім'ю Орланді надією, що, можливо, документи в досьє Ватикану можуть розкрити нові сліди.

Наталіна Орланді розповіла на пресконференції, що її дядько “намагався” наблизитися до неї протягом близько місяця, але вона відмовилася і врешті-решт залучила до цього свого тодішнього хлопця.

“Потім все закінчилося, і ми ніколи не згадували про це”, — сказала вона, додавши, що сім'я підтримувала хороші стосунки з дядьком, його дружиною і їхніми дітьми. Хоча вона визнала, що має “негативну” думку про свого дядька, який помер десять років тому, вона не вважає, що він був причетний до зникнення її сестри. “Ми виключаємо таку можливість”, — заявила вона.

П'єтро Орланді підкреслив, що його сестра Наталіна була 21-річною, а Емануела — 15-річною на той момент. “Це було б педофілією, цілком інша історія”, — сказав він, коли його запитали, чи він також виключає дядька як підозрюваного.

Емануела в дитинстві/ Wikimedia

Лаура Сгро, адвокат сім'ї Орланді, заявила на пресконференції, що влада також виправдала дядька.

“Італійська судова система вже займалася цими справами наприкінці 1980-х років без досягнення якого-небудь результату”, — сказала вона. “Я сподіваюся, що це не єдині документи, які, власне кажучи, не нові, прокурор Ватикану відправив римському прокурору”.

У 1985 році Менегуцці був допитаний поліцією, як свідчать документи, представлені в програмі La7 та на пресконференції. В той час було підтверджено, що він перебував поза Римом, що означає, що, незважаючи на те, що він дійсно тривожив сестру Емануели, що є відомим фактом, його ніколи не розглядали як підозрюваного в зникненні підлітка з боку італійських владних структур.

Після зникнення Емануели, дядько повернувся до Риму і відіграв ключову роль у прийомі дзвінків до будинку, багато з яких містили поради та вказівки від потенційних зловмисників. Згодом служба таємної поліції Ватикану взяла на себе цю роль і обслуговувала телефонну лінію, ведучи записи, що стали частиною їхнього кримінального розслідування, за словами П'єтро Орланді, висловленими в різних інтерв'ю та книгах, які він написав протягом останніх 40 років.

Алессандро Дідді, прокурор Ватикану з питань правосуддя, заявив, коли передав досьє поліції Риму у червні, що він виявив “декілька слідчих версій, які вимагають подальшого розгляду”, додавши, що він надіслав “всі необхідні документи протягом останніх тижнів Прокурору Риму, щоб він міг ознайомитись з ними та рухатись у напрямку, який вважає найбільш доцільним”.

Неясно, чи саме на дядька він натякав. Речник римської прокуратури повідомив CNN, що вони не можуть публічно коментувати цю справу.

П'єтро Орланді висловив емоційний заклик під час пресконференції, запитуючи, чому ані Ватикан, ані римська влада не зосереджуються на людях, яких він просив допитати, і на тих деталях, які він і його родина вважали недостатньо розслідуваними.

“Навіщо зосереджуватися на нашому дядьку, коли ця справа була закрита 40 років тому?”, — сказав він. Замість цього, родина тисне на розслідування парламентською комісією, що було запропоноване, але не схвалене, з метою отримати доступ до розслідувань італійської служби безпеки, які наразі залишаються недоступними.

Люди тримають фотографії зниклої Емануели Орланді під час мітингу на площі Святого Петра. Водночас Папа Франциск у вікні свого кабінету на задньому плані читає молитву “Ангелус”. 25 червня 2023 року / AP

Сгро також заявив, що єдиний спосіб дізнатися правду про те, що міститься у матеріалах розслідування, — це парламентське втручання, яке рідко надається для окремих справ.

Зникнення Емануели було пов'язано родиною та іншими з організованою злочинною групою “Банда Мальяна”, лідером якої був Енріко де Педіс, похований у церкві Опус Деі поблизу місця її зникнення. Його тіло було витягнуте з-під землі за дозволом Ватикану у 2012 році під час неуспішного пошуку її решток.

Ватикан двічі шукав її тіло: спочатку у 2018 році на території посольства Святого Престолу в Італії в Римі, де під тротуаром знайшли людські рештки, які не відповідали ДНК Емануели, а потім у 2019 році Ватикан погодився відкрити могилу двох німецьких принцес, які, за припущенням, були поховані на ватиканській території.

Тіла принцес були відсутні в могилі у Папському Тевтонському коледжі, і там також не було жодних слідів решток Емануели. Пізніше під секретними дверима всередині могили були знайдені два ящики з кістками.

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