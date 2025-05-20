Британець перетнув Австралію за 35 днів і заявив про новий світовий рекорд

Вільям Гудж. / © BBC

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31-річний ультрамарафонець з Бедфордшира Вільям Гудж оголосив, що встановив світовий рекорд, пробігши через увесь австралійський континент — від Перта до Сіднея — за 35 днів.

Про це повідомляє BBC.

Його маршрут сягнув понад 3800 км, що еквівалентно більш як двом марафонам щодня. Він стартував із пляжу Коттеслоу 15 квітня й фінішував на Бонді-Біч разом зі своїм батьком.

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Попередній рекорд належав Крісу Тернбуллу, який подолав цю відстань за 39 днів у 2023 році. Гудж чекає на офіційне підтвердження досягнення від Книги рекордів Гіннеса.

Забіг мав благодійну мету — зібрати кошти для організацій, що борються з раком у Великій Британії, США та Австралії. За словами Гуджа, біг став для нього способом впоратися з горем після смерті матері у 2018 році. Саме її памʼяті він присвятив фініш на узбережжі Сіднея, поклавши букет квітів у знак пошани.

Шлях через Австралію виявився надзвичайно складним: запорошені бурі, інфекції стоп, втрата нігтів і навіть болі, що спричиняли галюцинації. Особливо виснажливою була рівнина Наллабор, яку спортсмен описав як “нещадну”.

“Це було найважче, що я коли-небудь робив, але й найособливіше”, — розповів він у розмові з BBC. Незважаючи на фізичні травми, він зазначив, що після фінішу почувається “дуже комфортно”.

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Гудж також зазначив, що під час пробігу бачив майже всю австралійську фауну — щоправда, більшість тварин були загиблі на узбіччях доріг. Згідно із заявами його агента для видання Canadian Running, спортсмен дотримувався маршруту чітко, не пропускаючи жодного кроку.

Раніше Вільям Гудж пробіг США від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 55 днів, заявляючи, що це рекорд серед британців.