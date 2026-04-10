Британець Бредлі Таунсенд, який не має жодного військового досвіду, поїхав до Росії, щоб приєднатися до армії, яка воює проти України.

Про це повідомило видання The Sun.

33-річного чоловіка, який раніше проводив вільний час на риболовлі та займався вихованням дітей, завербували до армії Путіна інші британські найманці Ейден Мінніс та Бен Стімсон, з якими він спілкувався в Інтернеті.

Кажуть, що родина Таунсенда дуже засмучена, дізнавшись, що він перебуває в Росії.

Його близький друг розповів, що той збрехав їм, нібито їде до Румунії.

«Вони гадки не мають, чому він це зробив. Це звичайний хлопець, який не має військового минулого, але з якоїсь причини йому спала на думку ця божевільна ідея. Він не боєць, і вони гадки не мають, звідки це взялося», — сказав він.

У відео, опублікованому в Мережі, Таунсенд стверджує, що його ніхто не підштовхував до цього рішення і він усвідомлює, що не зможе повернутися додому і може загинути.

Таунсенду, як і Міннісу та Стімсону, загрожує в’язниця за воєнні злочини, якщо він повернеться до Британії.

Що відомо про інших найманців з Британії

39-річний Мінніс втік з Британії ще 2022 року, вступивши до мотострілецького полку.

Бандит, який відбув чотирирічний термін ув’язнення за расистський напад, має російський паспорт та медаль за хоробрість.

Його родина в Чіппенхемі, графство Вілтс, відмовилася від нього.

50-річний Стімсон з Олдгема приєднався до підтримуваних Росією сил на Донбасі 2024 року.

Його було ув’язнено у Великій Британії у 2015 році за приєднання до російських сепаратистів на сході України.

