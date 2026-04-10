Британець воює в армії Путіна проти України: як його завербували
Своїм рідним 33-річний чоловік збрехав, що він начебто їде до Румунії.
Британець Бредлі Таунсенд, який не має жодного військового досвіду, поїхав до Росії, щоб приєднатися до армії, яка воює проти України.
Про це повідомило видання The Sun.
33-річного чоловіка, який раніше проводив вільний час на риболовлі та займався вихованням дітей, завербували до армії Путіна інші британські найманці Ейден Мінніс та Бен Стімсон, з якими він спілкувався в Інтернеті.
Кажуть, що родина Таунсенда дуже засмучена, дізнавшись, що він перебуває в Росії.
Його близький друг розповів, що той збрехав їм, нібито їде до Румунії.
«Вони гадки не мають, чому він це зробив. Це звичайний хлопець, який не має військового минулого, але з якоїсь причини йому спала на думку ця божевільна ідея. Він не боєць, і вони гадки не мають, звідки це взялося», — сказав він.
У відео, опублікованому в Мережі, Таунсенд стверджує, що його ніхто не підштовхував до цього рішення і він усвідомлює, що не зможе повернутися додому і може загинути.
Таунсенду, як і Міннісу та Стімсону, загрожує в’язниця за воєнні злочини, якщо він повернеться до Британії.
Що відомо про інших найманців з Британії
39-річний Мінніс втік з Британії ще 2022 року, вступивши до мотострілецького полку.
Бандит, який відбув чотирирічний термін ув’язнення за расистський напад, має російський паспорт та медаль за хоробрість.
Його родина в Чіппенхемі, графство Вілтс, відмовилася від нього.
50-річний Стімсон з Олдгема приєднався до підтримуваних Росією сил на Донбасі 2024 року.
Його було ув’язнено у Великій Британії у 2015 році за приєднання до російських сепаратистів на сході України.
Нагадаємо, Росія завербувала до 15 тисяч громадян Куби для війни проти України. Але головна мета таких дій ворога не військова, а пропагандистська.