Британія може поступитися домінуванням в Атлантиці РФ: командувач ВМС зробив тривожне попередження

Британський флот

Велика Британія близька до того, щоб уперше з часу закінчення Другої світової війни втратити Атлантику на користь Росії.

Таку думку висловив командувач британських Військово-морських сил, перший лорд Гуїн Дженкінс, його слова цитує The Times.

Дженкінс зазначив, що Росія інвестувала «мільярди» у свої морські сили, зокрема у Північний флот, «попри мільйони людських життів і вартість свого кричущого незаконного вторгнення в Україну».

«Перевага, якою ми користувалися в Атлантиці після закінчення холодної війни, Другої світової війни, перебуває під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго. Наші потенційні супротивники інвестують мільярди. Ми маємо активізувати свої зусилля, інакше втратимо цю перевагу. Ми не можемо допустити цього», — вважає він.

Кимандувач ВМС Великої Британії розповів, що за останні два роки кількість вторгнень Росії в британські води зросла на 30%, включно із «видимою присутністю» шпигунських кораблів, таких як «Янтарю», який, як підозрюють, займається картографуванням підводних кабелів.

Говорячи про загрозу, яку становить Росія, Дженкінс зазначив, що «Янтарь» — «лише та частина, яку ми бачимо публічно, але це не та частина, яка мене турбує найбільше».

«Мене найбільше турбує те, що відбувається під хвилями», — зазначив він.

За словами Дженкінса, Велика Британія бореться з війною в «підводному бойовому просторі» за допомогою нових технологій.

Днями стало відомо, що Велика Британія активізує роботу над програмою «Атлантичний бастіон», посилюючи підводну оборону на тлі зростання російської активності.

Раніше повідомлялось, що ВМС Британії озброюються морськими дронами для захисту від Росії.