Британія боїться зупиняти російські танкери: яка причина

російські танкери / © Associated Press

У березні 2026 року Велика Британія дозволила арешт танкерів російського тіньового флоту. Та попри це, Королівський військово-морський флот не затримує підсанкційні російські танкери.

Британський уряд побоюється, що це буде порушенням міжнародного права. Тіньовий флот РФ пройшов через Ла-Манш, попри обіцянку Кіра Стармера «нападати на ці кораблі». Про це пише The Telegraph.

Велика Британія не зупиняє російські підсанкційні танкери

Генеральний прокурор лорд Хермер дав юридичні консультації про те, як боротися з російським тіньовим флотом у британських територіальних водах. За його словами, на російські судна мають право підніматися бійці спецпідрозділів і співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA).

Однак цього наразі Велика Британія не робить. Чиновники будуть зобов’язані подати юридично обґрунтовану справу щодо кожної подібної операції. Адже у міжнародному праві це називається перехопленням.

Також британцям необхідно буде довести, що російські судна обходять британські санкції.

Поки британський міністр оборони Джон Гілі повідомляв про проведення Росією секретної операції з підводними човнами в британських водах, Путін провів ще кілька танкерів Ла-Маншем.

Пізніше стало відомо, що одне з російських суден, які мали зупиняти британські спецпризначенці, ймовірно, перевозило вантажі для збройних сил Росії.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Кір Стармер має припинити існування російського тіньового флоту і відновити ту частину поваги, яку Велика Британія нещодавно втратила через військову реакцію на війну на Близькому Сході.

«Я вважаю це жалюгідним. Я не розумію, чому ми не піднімаємося на борт кораблів, які порушують санкції. Вони підживлюють військову машину Путіна і фінансують його вбивства безневинних українців, і ми маємо чудову нагоду це зупинити», — заявив Борис Джонсон.

Джерела у британському уряді повідомили, що генеральний прокурор та міністр оборони працюють разом, аби посилити боротьбу проти російського тіньового флоту.