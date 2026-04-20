Нафтовий танкер / © Associated Press

Королівський військово-морський флот Великої Британії не затримав жодного російського нафтового танкера під санкціями, попри гучні заяви прем’єр-міністра Кіра Стармера про наміри переслідувати судна тіньового флоту.

Про це пише The Times.

Минулого місяця Стармер допускав можливість висадки на танкери спецпризначенців і співробітників Національного агентства боротьби зі злочинністю. Втім, жодних практичних кроків так і не зроблено. Міністерство транспорту звинувачують у затягуванні процесу, а у відомствах досі немає відповіді на питання, де утримувати захоплені судна і хто за це платитиме.

Посадовці посилаються на прецедент із судном MV Matthew, зареєстрованим у Панамі, яке ірландська влада затримала у вересні 2023 року з понад 2,2 тоннами кокаїну на борту вартістю близько 157 мільйонів євро. Витрати на утримання, охорону та стоянку цього судна вже перевищили 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме такого сценарію побоюються британські чиновники — і він стримує будь-які рішучі дії.

Міністр закордонних справ Іветт Купер і міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд висловили окреме занепокоєння: затримання танкерів може спонукати членів російських екіпажів подавати запити на притулок у Великій Британії.

Крім того, за даними The Times, флот не захоплює судна після отримання юридичної консультації від генерального прокурора лорда Гермера. Наразі Велика Британія обмежується лише допоміжною роллю під час операцій проти російських танкерів.

Загалом російський тіньовий флот налічує близько 700 суден, які забезпечують перевезення приблизно 40% усього російського нафтового експорту. Велика Британія вже запровадила санкції проти 544 таких суден. Щоб обходити обмеження, кораблі регулярно змінюють назви, власників, прапори та реєстраційні дані. Вони також становлять екологічну загрозу через слабке страхове покриття та неналежне технічне обслуговування ризик нафтових витоків залишається високим.

