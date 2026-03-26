Британія дозволила арешт танкерів російського «тіньового флоту»

Нафтовий танкер / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про надання військовим повноважень для висадки на борт і затримання танкерів російського тіньового флоту.

Про це повідомляє Reuters.

Стармер пояснив, що обрав більш жорсткі заходи, оскільки диктатор Путін, за його оцінкою, може отримувати прибутки від зростання цін на нафту, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Реклама

«Ось чому ми ще жорсткіше переслідуємо його „тіньовий флот“», — сказав прем’єр.

Він додав, що мета цих дій — не лише захистити Велику Британію, а й позбавити військову машину Путіна фінансування, яке використовується для його кампанії в Україні.

Даунінг-стріт уточнила, що британські військові та правоохоронці готуються до захоплення суден, які не підкоряються, можуть бути озброєними або використовувати сучасні технології, щоб уникнути арешту.

Після затримання танкерів проти їхніх власників, операторів та екіпажів можуть порушити кримінальні справи за порушення санкційного законодавства.

Реклама

Раніше повідомлялося, що два танкери з російською нафтою та газом прямують на Кубу всупереч вимогам США.

Ми раніше інформували, що російський «тіньовий флот» нафтових танкерів, який намагається обійти західні санкції, може завдати катастрофічної шкоди довкіллю у водах Великої Британії.