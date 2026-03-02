Британія дозволила США використовувати свої військові бази для операцій проти Ірану

Стармер / © Associated Press

Реклама

Велика Британія погодилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх військових баз для проведення операцій проти Ірану.

Про це заявив прем’єр-міністр Кір Стармер.

За словами глави уряду, рішення передбачає обмежене використання британської інфраструктури для ударів по іранських ракетних об’єктах, з яких може здійснюватися загроза союзникам у регіоні. Стармер наголосив, що крок ухвалений у межах принципу колективної самооборони.

Реклама

У Лондоні підкреслюють, що Велика Британія не брала участі в попередніх ударах США та Ізраїлю по території Іран та не планує долучатися до повномасштабної наступальної операції. Водночас британська сторона вважає за необхідне сприяти нейтралізації ракетної загрози для союзників і цивільного населення.

Йдеться, зокрема, про можливість використання окремих британських авіабаз американськими силами. Раніше Лондон утримувався від надання такого дозволу, однак на тлі загострення безпекової ситуації позицію було переглянуто.

Уряд Британії заявляє, що всі дії координуються із союзниками, насамперед зі Сполучені Штати Америки, та спрямовані на стримування подальшої ескалації в регіоні.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, що у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

Реклама

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Того ж дня вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.