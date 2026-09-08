Британія готується до можливої війни з Росією: скільки ветеранів планують залучити

Велика Британія / © Unsplash

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Велика Британія планує залучити до стратегічного резерву близько 95 тисяч колишніх військовослужбовців. Це відбувається на тлі побоювань щодо можливого конфлікту з Росією.

Про це заявила міністерка у справах Збройних сил Луїза Сандер-Джонс, повідомляє The Telegraph.

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За її словами, наступного року британська влада проведе масштабні навчання, під час яких перевірять, наскільки швидко ветеранів можна буде викликати на службу, забезпечити необхідним спорядженням та залучити до виконання завдань.

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«Стратегічний резерв — це реальне зобов’язання для тих, хто до нього входить. Наступного року під час наших навчань ми відпрацьовуватимемо процедури їхнього виклику, залучення, забезпечення спорядженням та всі інші кроки, необхідні для належного використання стратегічного резерву», — сказала Сандер-Джонс.

Вона наголосила, що колишні військовослужбовці можуть відіграти важливу роль у захисті країни.

Британська армія скоротилася до рекордно низького рівня

Підготовка до можливого масштабного конфлікту відбувається на тлі скорочення британської армії до найменшої чисельності за понад 200 років.

Нині близько 71 тисячі повністю підготовлених військовослужбовців регулярної армії готові до розгортання.

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Водночас уряд визнав проблеми із системою обліку колишніх військових. За словами чиновників, країна не має ефективного механізму для відстеження та підтримання контакту з людьми, які залишили службу, а також не знає, де перебуває значна частина резервістів.

Нині британські резервні сили налічують близько 32 тисяч активних військовослужбовців.

Вік мобілізації ветеранів хочуть підвищити

У січні британська влада оголосила про зміни, які передбачають підвищення віку, до якого ветеранів можна буде мобілізувати, з 55 до 65 років.

За чинними правилами колишніх військовослужбовців можуть викликати на службу у випадку національної небезпеки, надзвичайної ситуації або нападу на Велику Британію.

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Новий законопроєкт розширить ці повноваження. Ветеранів також зможуть залучати для підготовки до ситуацій, наближених до воєнних.

На цьому тлі у Великій Британії дедалі частіше говорять про необхідність посилення обороноздатності країни та підготовки до потенційного конфлікту з Росією до 2030 року.

Водночас минулого тижня Міністерство оборони повідомило про позитивну динаміку з набором до армії: вперше від 2021 року за цілий рік до регулярних Збройних сил вступило більше людей, ніж звільнилося. Однак приріст виявився незначним — чисельність армії збільшилася лише на 170 військовослужбовців.

Як ми писали раніше, Росія посилює тиск на Велику Британію через її підтримку України та погрожує можливими ударами по британських підприємствах, які виробляють дрони для ЗСУ. У Кремлі дедалі гостріше реагують на наміри Лондона поглиблювати військову допомогу Києву, зокрема передавати технології для ракет Storm Shadow/SCALP. Британські експерти попереджають, що Москва може вдатися до гібридних атак, диверсій та кібератак проти інфраструктури й економічних об’єктів країни.

Водночас британські чиновники вважають, що Путін навряд чи зацікавлений у прямому військовому зіткненні з НАТО, а подальша ескалація може створити серйозні ризики вже для самого Кремля.

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