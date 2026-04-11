Британія готується до війни: впроваджують масштабний план для всієї країни

Велика Британія розробляє оновлену версію масштабного плану підготовки країни до воєнного стану. У так званій «Урядовій воєнній книзі» буде охоплено усі аспекти — від армії та поліції до лікарень і промисловості.

Про це повідомив головнокомандувач збройних сил, головного маршал авіації сер Річард Найтон в інтерв’ю Sky News.

За його словами, цей масштабний план вимагатиме від населення Великої Британії іншого мислення про стійкість, спираючись на уроки Холодної війни, але «в сучасному контексті, з сучасним суспільством, із сучасною інфраструктурою».

Видання зазначило, що систему таких «воєнних книг» було створено ще під час Першої світової війни, і раніше вона робила Велику Британію однією з найкраще підготовлених до війни країн світу. Після завершення Холодної війни вона поступово втратила актуальність, і на початку 2000-х років її фактично згорнули.

Річард Найтон заявив, що вважає правильним відновлення такого масштабного плану підготовки до війни, яка, за визначенням НАТО, включає не лише військовий, а й цивільний компонент.

Йдеться, зокрема, про забезпечення стійкості критичної інфраструктури — енергетики, водопостачання та транспорту — не лише до природних катастроф, а й до загроз воєнного характеру.

«Коли коли ми думаємо про оновлення нашої водної, електричної чи транспортної інфраструктури, ми повинні думати про загрозу дій з боку супротивника, який перебуває на межі війни, а не лише про гібридну загрозу», — сказав він.

Командувач британськими збройними силами наголосив, що цивільне населення повинно усвідомлювати: відносний мир, яким Велика Британія насолоджувалася протягом останніх 30 років, перебуває під дедалі більшою загрозою.

«Це вимагає від нас самоосвіти та допомоги населенню у розумінні деяких із цих загроз, а також того, що вони можуть зробити для підтримки нації та потенційної підтримки збройних сил», — підсумував він.

Нагадаємо, на тлі російської агресії країни Північної Європи готують плани можливої транскордонної евакуації цивільного населення у разі військового конфлікту в регіоні.

Франція планує до 2030 року збільшити свої запаси ракет і безпілотників на 400%, виділивши на це безпрецедентні 8,5 мільярда євро.

Тим часом українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до захисту від будь-якого нападу Росії на НАТО до 2029 року.