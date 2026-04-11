Британія готується до війни: впроваджують масштабний план для всієї країни
Командувач британськими збройними силами наголосив, що відносний мир, яким Велика Британія насолоджувалася протягом останніх 30 років, перебуває під дедалі більшою загрозою.
Велика Британія розробляє оновлену версію масштабного плану підготовки країни до воєнного стану. У так званій «Урядовій воєнній книзі» буде охоплено усі аспекти — від армії та поліції до лікарень і промисловості.
Про це повідомив головнокомандувач збройних сил, головного маршал авіації сер Річард Найтон в інтерв’ю Sky News.
За його словами, цей масштабний план вимагатиме від населення Великої Британії іншого мислення про стійкість, спираючись на уроки Холодної війни, але «в сучасному контексті, з сучасним суспільством, із сучасною інфраструктурою».
Видання зазначило, що систему таких «воєнних книг» було створено ще під час Першої світової війни, і раніше вона робила Велику Британію однією з найкраще підготовлених до війни країн світу. Після завершення Холодної війни вона поступово втратила актуальність, і на початку 2000-х років її фактично згорнули.
Річард Найтон заявив, що вважає правильним відновлення такого масштабного плану підготовки до війни, яка, за визначенням НАТО, включає не лише військовий, а й цивільний компонент.
Йдеться, зокрема, про забезпечення стійкості критичної інфраструктури — енергетики, водопостачання та транспорту — не лише до природних катастроф, а й до загроз воєнного характеру.
«Коли коли ми думаємо про оновлення нашої водної, електричної чи транспортної інфраструктури, ми повинні думати про загрозу дій з боку супротивника, який перебуває на межі війни, а не лише про гібридну загрозу», — сказав він.
Командувач британськими збройними силами наголосив, що цивільне населення повинно усвідомлювати: відносний мир, яким Велика Британія насолоджувалася протягом останніх 30 років, перебуває під дедалі більшою загрозою.
«Це вимагає від нас самоосвіти та допомоги населенню у розумінні деяких із цих загроз, а також того, що вони можуть зробити для підтримки нації та потенційної підтримки збройних сил», — підсумував він.
Як Європа готується до великої війни
Нагадаємо, на тлі російської агресії країни Північної Європи готують плани можливої транскордонної евакуації цивільного населення у разі військового конфлікту в регіоні.
Франція планує до 2030 року збільшити свої запаси ракет і безпілотників на 400%, виділивши на це безпрецедентні 8,5 мільярда євро.
Тим часом українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до захисту від будь-якого нападу Росії на НАТО до 2029 року.