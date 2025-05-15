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Британія і Німеччина розроблять ударну зброю: яка її дальність
Обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності того, щоб Європа могла захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.
Велика Британія і Німеччина спільно розроблять нову зброю «глибокого високоточного удару» з дальність дії понад 2000 км.
Про це повідомляє Reuters.
Проєкт ґрунтується на торішньому зобов’язанні щодо розроблення нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності для Європи мати можливість захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.
«Після підписання цієї угоди Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США і дав чітко зрозуміти, що очікує від Європи відповідальності за власну безпеку. Це спричинило на континенті поспіх щодо пошуку шляхів стимулювання вітчизняної оборонної промисловості», — пише видання.
Агентство зазначає, що очільник Міноборони Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус на зустрічі в Берліні оголосять про новий проєкт далекобійної гармати.
«У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники виступають єдиним фронтом. Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання — створення робочих місць, підвищення кваліфікації та залучення інвестицій по всій Великій Британії та Німеччині», — заявив Гілі напередодні зустрічі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна вперше продемонструвала в дії вітчизняний лазерний комплекс «Тризуб».