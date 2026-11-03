Британія, Італія та Японія створюють винищувач нового покоління: що про нього відомо

Прапор Британії / © Shutterstock

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Велика Британія, Італія та Японія спільно розробляють бойовий літак шостого покоління в межах програми Global Combat Air Programme (GCAP).

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

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За задумом розробників, винищувач використовуватиме технології малопомітності, штучний інтелект і передові цифрові системи. У складі британських Повітряних сил він має діяти разом із літаками Typhoon, F-35 та автономними системами.

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Цільовий термін надходження нового літака на озброєння — 2035 рік.

Промислову співпрацю забезпечує спільне підприємство Edgewing, створене британською BAE Systems, італійською Leonardo та японською Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Кожен із партнерів має рівну частку — 33,3%.

Програму GCAP започаткували у грудні 2022 року. Вона об’єднує уряди та оборонні підприємства трьох країн для створення бойової авіації, здатної протидіяти майбутнім загрозам.

У липні 2026 року партнери уклали контракт на 4,6 млрд фунтів стерлінгів для наступного етапу проєктування літака. Він передбачає визначення ключових вимог і проведення випробувань. Фінансування спільно забезпечують три держави.

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