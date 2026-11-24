Безпілотник (ілюстративне фото) / © ТСН

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Велика Британія опинилася в центрі скандалу через закупівлю вибухівки для українських ударних безпілотників. Розслідування Financial Times виявило, що американський постачальник міг продавати британському Міноборони дешевший вибуховий матеріал під виглядом потужнішої версії C4. Водночас військове відомство та компанія відкидають звинувачення.

Про це повідомляє “Громадське” з посиланням на Financial Times.

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За даними журналістів, американський підприємець Раян Морріс через свою компанію Tripwire South LLC протягом кількох років укладав контракти з Міністерством оборони Великої Британії на постачання вибухівки.

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Продукт під назвою EDC-4 позиціонували як нову, потужнішу версію C4. У технічній документації стверджувалося, що за своїми характеристиками він перевершує звичайну вибухівку цього типу.

Однак журналісти з'ясували, що під виглядом вдосконаленої C4 нібито постачали дешевшу комерційну вибухівку, яка не містила необхідної кількості гексогену (RDX) — одного з ключових компонентів C4.

Крім того, у супровідних документах, за даними FT, не було окремих застережень щодо безпеки. Це могло створювати додаткові ризики для українських військових, які використовували матеріал в ударних безпілотниках.

Скільки вибухівки планували поставити Україні

Закупівлі здійснювали в межах британської програми Task Force Kindred, спрямованої на прискорене постачання озброєння Україні.

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У квітні 2025 року Міністерство оборони Великої Британії підтримало заявку на експорт до 204 тонн EDC-4 протягом двох років.

Початкове замовлення становило 36 тонн, а загальна вартість максимально передбаченої партії могла сягнути 26,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Матеріал згодом постачали для використання в українських ударних дронах. Водночас розслідування порушує питання, наскільки ретельно британське військове відомство перевіряло характеристики вибухівки та її безпечність перед закупівлею.

Що відповіли постачальник і Міноборони Британії

Компанія Tripwire заперечила звинувачення журналістів.

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Її представники заявили, що EDC-4 виготовляли спеціально для компанії, а всі поставлені партії містили гексоген. Також постачальник наполягає, що продукт відрізнявся від звичайної комерційної вибухівки, а особливості документації не свідчать про приховування інформації.

У британському Міноборони також не погодилися з висновками розслідування. Там зазначили, що вважали EDC-4 придатною для використання, не мали претензій до її ефективності та отримували позитивні відгуки від української сторони.

Крім того, відомство наголосило, що умови контракту не вимагали обов'язкової наявності у вибухівці RDX або PETN.

Водночас член парламентського комітету з оборони Великої Британії Майк Мартін розкритикував дії міністерства.

На його думку, такі закупівлі могли поставити під загрозу життя сотень українських військовослужбовців, а також призвести до невиправданих витрат мільйонів фунтів із британського бюджету.

Німеччина виділяє Україні 300 мільйонів доларів на посилення ППО

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Як повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, кошти спрямують насамперед на посилення протиповітряної оборони перед зимою.

Допомогу нададуть у межах програми PURL, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для ЗСУ. До пакета увійдуть ракети для Patriot, системи IRIS-T, нові радари, а також боєприпаси для винищувачів F-16 і безпілотників. Крім того, Берлін готується інтегрувати ракети IRIS-T у норвезькі комплекси NASAMS.

Пісторіус наголосив, що Росія посилює удари по українській енергетиці та системах теплопостачання напередодні зими. За його словами, підтримка України необхідна не лише для її оборони, а й для безпеки всієї Європи.

Україна нарощує виробництво ракет «Нептун»: що відомо

Нагадаємо, Україна суттєво збільшила виробництво власних крилатих ракет «Нептун». Як повідомляє The Wall Street Journal, 2026 року КБ «Луч» планує виготовити сотні таких ракет, хоча загальна кількість не перевищить тисячі. За оцінкою видання, це більше, ніж США виробляють своїх основних крилатих ракет разом узятих.

Водночас Україна досі поступається Росії за масштабами ракетного виробництва. Лише за перші сім місяців 2026 року РФ випустила по українській території 873 крилаті та 606 балістичних ракет. Крім «Нептунів», КБ «Луч» щороку виготовляє понад тисячу реактивних безпілотників «Паляниця».

За словами генерального директора підприємства Олега Коростельова, збільшити виробництво допомогли б додаткові інвестиції. Однак розвиток стримують необхідність розосереджувати виробничі потужності та захищати їх від російських ударів. Як зазначає WSJ, українська оборонна промисловість поступово наближається до межі своїх нинішніх можливостей.

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