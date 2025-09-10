Британія може направити винищувачі до Польщі після вторгнення російських дронів

Винищувач "Тайфун" / © Вікіпедія

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі звернувся до Збройних сил з пропозицією розглянути варіанти посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею після атаки російських дронів. Зокрема, йдеться про направлення до цієї країни винищувачів «Тайфун».

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Очільник британського оборонного відомства наголосив, що вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі вивело агресію Росії на «новий рівень ворожості».

Джог Гілі нагадав, що ще до липня цього року винищувачі «Тайфун» Королівських ВПС діяли у Польщі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

«Ми… є частиною регулярної місії з патрулювання повітряного простору. Ще шість тижнів тому у нас над Польщею було шість винищувачів Typhoon — частина британського компоненту цієї місії НАТО з патрулювання повітряного простору», — сказав він після переговорів з представниками оборонних відомств Польщі, Італії, Франції та Німеччини.

Британський міністр запевнив, що його країна як частина НАТО зробить все можливе в рамках колективного захисту, за яким звернулася Польща.

«Наразі в Польщі перебуває 300 британських військовослужбовців, які посилюють НАТО та допомагають польські сили стримування та оборони», — додав він.

Винищувачі Королівських ВПС не брали участі у збиванні російських безпілотників у повітряному просторі Польщі під час нічних атак на Україну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Нідерланди, Італія, Польща та Німеччина відіграли певну роль у реагуванні на вторгнення дронів.

Нагадаємо, НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. У рамках цієї процедури вже відбулися консультації.