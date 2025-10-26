Британія може поділитися "ядерною дубиною" з країнами Європи: деталі від Telegraph

Німеччина під британською «ядерною парасолькою» / © Getty Images

Велика Британія може розглянути можливість обміну ядерною зброєю з Німеччиною, щоб протидіяти «критичній загрозі», яку становить Росія.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, всокопоставлені військові чиновники, зокрема колишній начальник штабу оборони та генеральний секретар НАТО, закликали Велику Британію розпочати переговори з Берліном щодо нового оборонного пакту.

Німеччина вже веде «стратегічні переговори» з Парижем щодо того, як Франція може забезпечити потенційний захист у формі власних ядерних засобів стримування.

Однак, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц натякнув, що він би хотів обговорити аналогічну домовленість із прем’єром Британії Кіром Стармером. Джерела видання стверджують, що такі переговори між Великою Британією та Німеччиною ще не відбулися.

Також зростає занепокоєння щодо того, чи зможе Америка відмовитися від європейської оборони, невід’ємною частиною якої вона є з кінця Другої світової війни.

Цього тижня президент США Дональд Трамп наслідував приклад Європи, запровадивши нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, «Роснефти» та «Лукойлу». Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, назвав цей крок «актом війни».

Раніше цього року Кір Стармер оголосив, що Велика Британія посилить свою оборону, придбавши 12 винищувачів-невидимок F-35A, здатних нести ядерну зброю, які будуть базуватися у Великій Британії.

Однак фельдмаршал Нік Хоутон, який обіймав посаду начальника штабу оборони Британської армії з 2013 по 2016 рік, заявив, що побоювання щодо того, чи скоротить Америка свою військову підтримку Європи, звертаючи увагу на Китай, повинні відкрити дискусію щодо континентального ядерного стримування.

Франція та Велика Британія — єдині дві країни в Європі, які мають ядерну зброю. Франція має майже 300 ядерних боєголовок, тоді як Велика Британія — близько 250.

У Нортвудській декларації 2025 року було викладено плани щодо поглиблення ядерної співпраці Великої Британії з Францією. Хоча обидві країни є незалежними, вони координують свою зброю для захисту НАТО.

Раніше президент Польщі Навроцький заявив, що розглядає можливість розміщення ядерної зброї у своїй країні.