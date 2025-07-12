Британія може стати однією з перших, на кого РФ направить свої ракети - генерал

Британія / © Getty Images

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Британія має серйозно розглядати можливість війни з Росією до 2030 року та вже сьогодні почати готуватись до неї, включаючи будівництво бомбосховищ і модернізацію систем повітряної оборони.

Про це попередив генерал сер Патрік Сандерс, який до минулого року очолював Генеральний штаб Збройних сил Великої Британії, пише The Telegraph.

Він заявив, що уряд ігнорує дедалі очевидніші сигнали про загрозу з боку Росії. «Я не знаю, скільки ще сигналів потрібно, щоб зрозуміти: якщо ми не зміцнимо нашу національну стійкість у найближчі п’ять років — нас чекають серйозні наслідки», — підкреслив він.

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Загроза з боку Росії — реальна

Генерал вважає, що у разі припинення бойових дій в Україні Росія за декілька місяців відновить здатність здійснити обмежену атаку на країну-члена НАТО — і Велика Британія буде змушена реагувати.

Сандерс розкритикував уряд за небажання інвестувати в будівництво укриттів для цивільного населення та підземних командних центрів, посилаючись на приклад Фінляндії, де побудовано бомбосховища для 4,5 мільйона людей.

«Ми не маємо нічого подібного. А от такі країни, як Естонія, Польща, держави Північної Європи — активно готують населення до можливої агресії: інформують, як діяти в умовах відключення електрики, нестачі палива, заохочують до створення домашніх бункерів та участі в загонах цивільної оборони», — зазначив Сандерс.

Протиповітряна оборона — слабке місце

Сер Патрік попередив, що фінансування систем ППО у Британії «набагато нижче необхідного рівня», і закликав до серйозного інвестування в цю сферу. Він не вважає за доцільне створювати аналог ізраїльської системи «Залізний купол», проте вважає, що країна має бути здатною захищати цивільне населення від ворожих дронів і ракет.

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Також він наголосив на необхідності створення резервних систем для підтримки функціонування критичної інфраструктури — зберігання газу, енергетичних потужностей, дата-центрів — у разі її знищення.

Армія недостатньо велика

На думку генерала, нинішні масштаби британської армії не дозволяють витримати інтенсивну війну з Росією довше ніж кілька місяців. Навіть із резервом у 30 тисяч осіб загальна чисельність військ становитиме лише 100 тисяч — значно менше, ніж під час Холодної війни.

«Нещодавній Стратегічний оборонний огляд взагалі не торкнувся цього питання», — розчаровано додав він.

Хибне відчуття безпеки

Після завершення Холодної війни, каже Сандерс, Захід розслабився, розраховуючи на «дивіденди миру». Та зараз світ знову став небезпечним. І Британія має визнати, що такі загрози, як удари по цивільному населенню чи атаки на критичну інфраструктуру, можуть торкнутися й її безпосередньо.

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«Це вже не лише про Східну Європу. Це може статися тут», — наголосив генерал.

Росія — головна загроза

Попри активність Ірану на Близькому Сході, який може спонсорувати атаки на інтереси Великої Британії, включаючи кібератаки та диверсії, саме Росію Сандерс називає головним викликом для безпеки королівства.

«Путін не планує широкомасштабного наступу на Європу. Але він націлений на відновлення контролю над колишніми радянськими республіками, більшість з яких є членами НАТО. Це означає — автоматичне застосування статті 5 Альянсу», — зазначає він.

Першими цілями можуть стати країни Балтії, зокрема естонське місто Нарва з великим російськомовним населенням, а також стратегічно важливі острови Данії та Швеції, і так званий Сувалкський коридор, що з’єднує Білорусь із Калінінградською областю РФ.

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Заклик до дії

Сер Патрік Сандерс закликає британський уряд «прокинутись» і визнати реальність нової епохи — небезпечнішої, ніж період Холодної війни. Після виходу у відставку він не полишає своєї місії: попереджати про загрози, подорожуючи, записуючи подкасти та плануючи нову поїздку до України, де, за його словами, «ще залишились незавершені справи».

«Ми більше не можемо дозволити собі ілюзії. Нам потрібні рішучі дії, а не чергові обіцянки», — підсумовує генерал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Велика Британія таємно готується до прямого нападу Росії, оскільки у Лондоні хвилюються, що не готові до війни.