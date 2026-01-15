Німеччина, Норвегія, Швеція та Франція беруть участь у військовій місії / © Associated Press

Велика Британія направила військового офіцера до Гренландії, долучившись до посиленої військової присутності Данії.

Про це пише видання The Independent.

Таке рышення ухвалили після неодноразових закликів президента США Дональда Трампа взяти під контроль цю територію.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підтвердив у середу, що спільна операція залучатиме кілька країн-союзниць, попередивши, що «ніхто не може передбачити, що станеться завтра».

За даними ЗМІ, влада Великої Британії веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання у Гренландії військових сил для охорони Арктики на тлі заяв Трампа про небезпеку захоплення острова Росією або Китаєм.

Військове командування розробляє плани можливої місії НАТО на данському острові, контроль над яким прагне встановити Трамп.

Для підготовки такої місії британські посадовці зустрічалися з колегами з Німеччини та Франції. Плани наразі перебувають на ранній стадії опрацювання і можуть передбачати направлення солдатів, військових кораблів та літаків для захисту Гренландії від Росії і Китаю.

Водночас європейці сподіваються, що суттєве посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від планів анексії стратегічно важливого острова, який є автономною територією Данії. Це дозволило б йому заявити американським платникам податків про власну перемогу та стверджувати, що Європа взяла на себе більшу частину витрат на безпеку регіону.

Франція та Німеччина відправили своїх військових до Гренландії

Військовослужбовці Франції та Німеччини вирушили до Гренландії для участі в навчаннях, організованих Данією разом з іншими європейськими партнерами.

Про це повідомили президент Франції Емманюель Макрон і Бундесвер.

Про відправку німецьких військ стало відомо ще 14 січня. Розвідувальну групу з 13 людей розгорнуть у столиці Нуук, вони перебуватимуть там від 15 до 17 січня.

Перші французькі війська теж вже вирушили.

14 січня Данія оголосила, що розгортає додаткові війська і техніку в Гренландії «у зв’язку з навчальною діяльністю».

Під час навчань планують охороняти важливі для суспільства обʼєкти, допомагати владі Гренландії, зокрема поліції, приймати союзні війська, розміщувати бойові літаки в Гренландії та поблизу неї, а також виконувати завдання Військово-морського флоту.

Що передувало

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю».

Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.

Якщо США вдасться придбати Гренландію, то за неї можуть заплатити до 700 млрд доларів. Держсекретарю Марко Рубіо доручено у найближчі тижні підготувати пропозицію з покупки острова.