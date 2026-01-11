Гренландія / © Associated Press

Велика Британія обговорює з іншими європейськими країнами розгортання сил НАТО у Гренландії.

Про це повідомляє газета Telegraph.

«Даунінг-стріт веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які охоронятимуть Арктику від президента США Дональда Трампа», — пише видання.

Газета вказує, що британські офіційні особи минулими днями зустрічалися з французькими та німецькими чиновниками для початку підготовки цього плану. До Гренландії можуть бути відправлені британські солдати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.

Джерела зазначають, що в оточенні Трампа натхненні нещодавньою операцією США у Венесуелі, під час якої було захоплено президента Ніколаса Мадуро, і розглядають її як прецедент для більш рішучих дій.

Водночас керівництво американських штабів, за даними ЗМІ, чинить опір цим планам. Військові вважають, що вторгнення буде незаконним і не отримає підтримки Конгресу США.

Після повернення до Білого дому у січні 2025 року Трамп неодноразово заявляв про наміри включити Гренландію до складу США. У січневому інтерв’ю The Atlantic він назвав острів «абсолютно необхідним» для оборони США.