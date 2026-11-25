Британія ховає військові літаки в ангарах через загрозу атак дронів / © Фото з відкритих джерел

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Королівські військово-повітряні сили Великої Британії почали переміщувати літаки на ніч до ангарів та захищених укриттів через побоювання атак безпілотників, а для техніки просто неба планують встановити спеціальні сітки.

Про це повідомляє Reuters.

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Британські ЗМІ повідомляють, що заходи стосуються не лише техніки, яку можна перемістити під дах. Для літаків, що залишатимуться просто неба, зокрема біля злітно-посадкових смуг або на недостатньо захищених базах, розглядають можливість встановлення спеціальних антидронових сіток.

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Британські ВПС готуються до загроз на власній території

Про необхідність підвищувати готовність авіації до можливого конфлікту напередодні говорив начальник штабу Королівських ВПС, головний маршал авіації Гарв Смайт. Він наголосив на важливості тренувань із розосередження літаків, щоб у разі небезпеки вони не залишалися зосередженими на кількох військових аеродромах.

За словами Смайта, розміщення авіації в різних місцях робить її складнішою ціллю для противника. Такий досвід RAF уже отримали під час будівництва нової злітно-посадкової смуги на авіабазі Brize Norton: літаки переміщували з шотландського Prestwick на військовий аеродром Boscombe Down в Англії, водночас не перериваючи роботу.

Лондон попередив про російську загрозу диверсій

Нові заходи безпеки обговорюють на тлі зростання занепокоєння щодо загроз британській оборонній інфраструктурі. 24 листопада MI5 та Міністерство оборони Великої Британії оприлюднили попередження про диверсії РФ, адресоване компаніям, які безпосередньо постачають матеріали та обладнання для українських військових, а також підприємствам їхніх ланцюгів постачання.

У документі йдеться, що останніми місяцями Росія посилила спроби диверсій на європейських об’єктах, пов’язаних з оборонною сферою. За даними британської служби безпеки, для цього можуть використовувати підставних виконавців і відносно прості методи, зокрема підпали. Водночас офіційне попередження стосується передусім компаній, які підтримують українську армію, і не доводить, що саме Росія причетна до можливих загроз британським військовим літакам.

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Інциденти на британських авіабазах

У вересні біля американської авіабази RAF Fairford на південному заході Англії затримали кількох чоловіків за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибухівкою. Район оточили, а мешканців найближчого села Велфорд евакуювали. На місці сапери обстежували кілька автомобілів, а до операції залучили озброєних правоохоронців і спецтехніку.

На початку жовтня Сполучені Штати вивели всі свої далекобійні бомбардувальники з RAF Fairford та повернули їх на американські бази. Рішення ухвалили після появи нової загрози, подробиці якої не розкривали. Тоді джерело CNN назвало ситуацію «реальним інцидентом», а серед можливих причин розглядали ймовірну змову, пов’язану з Іраном.

Ще один інцидент стався 13 листопада на авіабазі RAF Lakenheath, де дислокуються американські військові. Персоналу наказали терміново пройти в укриття через підозру в несанкціонованій активності безпілотників. У Військово-повітряних силах США підтвердили, що сили безпеки відреагували на повідомлення про дрони, але запевнили: постраждалих не було, а літаки та інфраструктура бази не зазнали пошкоджень.

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