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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Британія посилює військову присутність на Близькому Сході для захисту від Ірану

Британія посилає винищувачі на Близький Схід, щоб захистити свої військові бази на Кіпрі та в Омані.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пілоти Королівських ВПС Великої Британії

Британія збільшила кількість своїх винищувачів на Кіпрі

Велика Британія направила додаткові винищувачі Королівських ВПС на Близький Схід, щоб «краще захистити свою присутність» на Кіпрі та в Омані від потенційних загроз з боку Ірану. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що основною метою цього розгортання є «зміцнення деескалації та безпеки в регіоні», а також можливість надання підтримки союзникам.

Про це пише The Guardian.

Цей крок підкреслює збільшення стурбованості Лондона щодо ескалації напруженості в регіоні після нещодавніх дій Ірану.

Захист інтересів і персоналу

Додаткові літаки Королівських ВПС були розгорнуті на базі Акротірі на Кіпрі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що це рішення є «превентивним заходом» і має забезпечити «безперервну підтримку операцій у регіоні та готовність Великої Британії сприяти ширшим зусиллям зі стримування». Ця збільшена присутність включатиме винищувачі Typhoon та літаки-заправники класу «повітря-повітря».

Як повідомляє Cyprus Mail, крім двох своїх суверенних баз в Акротирі та Декелії, Велика Британія також має доступ до авіабази «Аль-Мінхад» в Об’єднаних Арабських Еміратах та авіабази «Аль-Удейд» у Катарі.

«Ми перекидаємо до регіону активи, включно з літаками, і це для підтримки в регіоні у разі непередбачених обставин. Я тверезо дивитимуся на наші обов’язки та зобов’язання, а також на мої обов’язки як прем’єр-міністра Сполученого Королівства», — сказав Стармер.

За словами Джона Гілі, чиї попередні заяви ще в жовтні 2024 року наголошували на готовності британських сил до реагування на іранські загрози, розгортання винищувачів є суто оборонним кроком. Його мета — захистити британські інтереси та персонал у стратегічно важливих регіонах, як-от Кіпр та Оман, а також на ширшому Близькому Сході. Це розгортання відбувається на тлі загострення регіональної напруженості, яка посилилася після атаки Ірану на Ізраїль.

Мета — деескалація і безпека

Представники оборонного відомства Великої Британії наголошують, що попри нарощування військової присутності, головною метою залишається деескалація. Розгортання винищувачів має слугувати стримувальним фактором для будь-яких агресивних дій, які можуть загрожувати стабільності.

Нарощування сил Великої Британії на Близькому Сході відображає спільні зусилля західних країн щодо зміцнення безпеки своїх союзників і захисту критично важливих об’єктів у регіоні на тлі мінливої геополітичної ситуації та посилення загроз.

Нагадаємо, Республіка Кіпр — найближча держава ЄС до зони конфлікту на Близькому Сході — посилює заходи безпеки на тлі зростання побоювань щодо можливих іранських авіаударів. Влада Кіпру занепокоєна, адже на території країни розташовані дві військові бази Великої Британії та літаки цивільної авіації Ізраїля.

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