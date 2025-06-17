Британія посилює військову присутність на Близькому Сході для захисту від Ірану

Британія збільшила кількість своїх винищувачів на Кіпрі

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Велика Британія направила додаткові винищувачі Королівських ВПС на Близький Схід, щоб «краще захистити свою присутність» на Кіпрі та в Омані від потенційних загроз з боку Ірану. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що основною метою цього розгортання є «зміцнення деескалації та безпеки в регіоні», а також можливість надання підтримки союзникам.

Про це пише The Guardian.

Цей крок підкреслює збільшення стурбованості Лондона щодо ескалації напруженості в регіоні після нещодавніх дій Ірану.

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Захист інтересів і персоналу

Додаткові літаки Королівських ВПС були розгорнуті на базі Акротірі на Кіпрі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що це рішення є «превентивним заходом» і має забезпечити «безперервну підтримку операцій у регіоні та готовність Великої Британії сприяти ширшим зусиллям зі стримування». Ця збільшена присутність включатиме винищувачі Typhoon та літаки-заправники класу «повітря-повітря».

Як повідомляє Cyprus Mail, крім двох своїх суверенних баз в Акротирі та Декелії, Велика Британія також має доступ до авіабази «Аль-Мінхад» в Об’єднаних Арабських Еміратах та авіабази «Аль-Удейд» у Катарі.

«Ми перекидаємо до регіону активи, включно з літаками, і це для підтримки в регіоні у разі непередбачених обставин. Я тверезо дивитимуся на наші обов’язки та зобов’язання, а також на мої обов’язки як прем’єр-міністра Сполученого Королівства», — сказав Стармер.

За словами Джона Гілі, чиї попередні заяви ще в жовтні 2024 року наголошували на готовності британських сил до реагування на іранські загрози, розгортання винищувачів є суто оборонним кроком. Його мета — захистити британські інтереси та персонал у стратегічно важливих регіонах, як-от Кіпр та Оман, а також на ширшому Близькому Сході. Це розгортання відбувається на тлі загострення регіональної напруженості, яка посилилася після атаки Ірану на Ізраїль.

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Мета — деескалація і безпека

Представники оборонного відомства Великої Британії наголошують, що попри нарощування військової присутності, головною метою залишається деескалація. Розгортання винищувачів має слугувати стримувальним фактором для будь-яких агресивних дій, які можуть загрожувати стабільності.

Нарощування сил Великої Британії на Близькому Сході відображає спільні зусилля західних країн щодо зміцнення безпеки своїх союзників і захисту критично важливих об’єктів у регіоні на тлі мінливої геополітичної ситуації та посилення загроз.

Нагадаємо, Республіка Кіпр — найближча держава ЄС до зони конфлікту на Близькому Сході — посилює заходи безпеки на тлі зростання побоювань щодо можливих іранських авіаударів. Влада Кіпру занепокоєна, адже на території країни розташовані дві військові бази Великої Британії та літаки цивільної авіації Ізраїля.