Британія посилила стеження за російським флотом: Москва відреагувала фрегатом

Британський флот / © Associated Press

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Королівський флот Великої Британії провів 72-годинну операцію зі спостереження за російськими суднами поблизу британських берегів.

Про це пише видання The Guardian.

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Зазначається, що «інтенсивна» 72-годинна операція відбулася минулого тижня. За допомогою радарів британські військові стежили за чотирма кораблями, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу.

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За словами офіційних осіб, спостереження за російськими суднами здійснювали кораблі HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn. Додаткову підтримку операції забезпечував гелікоптер Merlin.

Було зафіксовано, як російський ескадрений міноносець «Адмірал Левченко» супроводжував у напрямку Дувра вантажні судна «Генерал Скобелєв» та «Спарта». Обидва судна перебувають під санкціями.

У відповідь на британське спостереження Росія додатково залучила фрегат «Неустрашимий» для охорони вантажу.

Перший морський лорд, генерал Гвін Дженкінс заявив, що підстав для самозаспокоєння немає. За його словами, судна «тіньового флоту» і надалі становлять «неприйнятну загрозу» для безпеки Великої Британії.

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«Разом із нашими союзниками такий підхід змушує Москву відволікати російські військові кораблі від їхнього основного призначення», — заявив Дженкінс.

Він наголосив, що Росія розуміє готовність Великої Британії знову діяти у разі потреби.

«Це тому, що Росія знає: ми готові вжити заходів знову, якщо це буде потрібно», — додав генерал.

Раніше повідомлялося, що Росія зробила попередження Великій Британії на тлі занепокоєння експертів щодо можливої ескалації війни з боку диктатора Путіна.

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Ми раніше інформували, що Російські спеціалізовані підводні човни здійснювали обстеження критично важливої ​​підводної інфраструктури в британських водах та навколо них.

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