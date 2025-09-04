Британія профінансувала зброю для України за рахунок заморожених активів РФ: відома сума

Велика Британія / © Associated Press

Уряд Великої Британії повідомив, що профінансував військову допомогу для України на суму понад 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд дол.), використавши для цього кошти з заморожених російських активів.

Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

Цей пакет військової допомоги для України став частиною підготовки до візиту міністра оборони Великої Британії Джона Гілі до Києва, який відбувся 3 вересня.

За рахунок виділених коштів Україна вже отримала сотні тисяч артилерійських боєприпасів, ракети для систем протиповітряної оборони, запчастини до техніки, а також нові контракти на обслуговування та ремонт військового обладнання і транспорту.

Лише за останні 50 днів Британія передала Україні:

4,7 млн набоїв для стрілецької зброї;

60 тис. артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів;

понад 2500 дронів;

понад 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкої зброї;

30 транспортних засобів;

додаткові засоби для боротьби з дронами та посилення ППО.

«Велика Британія залишається відданою забезпеченню справедливого та стійкого миру в Україні, і цього року на військову підтримку України виділено 4,5 мільярда фунтів», — вказали в уряді.

Окрім цього, Британія надала Україні позику на 2,26 млрд фунтів через Фонд прискорення надзвичайних доходів. Її погашення також здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів.

До слова, в середині серпня стало відомо, що Європа вперше випередила США у військовій допомозі Україні. За першу половину 2025 року європейські країни надали Києву на 4,4 млрд більше військової допомоги, ніж США. Загальна сума європейської підтримки сягнула понад 35 млрд дол. Європа дедалі більше фокусується на виробництві зброї для України, а не на її передаванні зі складів.