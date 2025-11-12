Британія припинила обмін розвідданими з США: що сталося

Прапор Великої Британії / © Shutterstock

Велика Британія більше не обмінюватиметься розвідувальними даними зі Сполученими Штатами про судна, які підозрюють у торгівлі наркотиками в Карибському басейні. Лондон вважає американські удари по цих човнах незаконними та не хоче бути співучасником таких дій.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела.

Як зазначають співрозмовники, протягом багатьох років Британія, яка має кілька підпорядкованих територій у Карибському регіоні, допомагала США виявляти судна, що могли перевозити наркотики. Ця інформація передавалася Береговій охороні США, яка перехоплювала підозрілі човни.

CNN уточнює, що розвіддані надходили до Об’єднаної міжвідомчої оперативної групи «Південь», розташованої у Флориді. До складу цієї структури входять представники країн-партнерів, які спільно борються з незаконним обігом наркотиків.

Однак після того, як у вересні американські військові почали завдавати ударів по суднах, Велика Британія припинила ділитися даними. Лондон побоюється, що надану інформацію могли використати для вибору цілей для атак.

За словами джерел, британські чиновники вважають, що ці удари, внаслідок яких загинули 76 людей, є порушенням міжнародного права. Саме тому Британія зупинила передачу розвідданих приблизно місяць тому.

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк також заявив, що атаки США в Карибському басейні суперечать міжнародному праву та є «позасудовими вбивствами». CNN повідомляє, що Лондон поділяє цю оцінку.

До вересня боротьбою з наркотрафіком займалися правоохоронні органи та Берегова охорона США. Тоді підозрюваних у контрабанді розглядали як злочинців із правом на судовий розгляд, і Велика Британія активно допомагала у цих операціях.

Втім, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає, що американські військові мають право завдавати смертельних ударів по підозрюваних у наркоторгівлі, оскільки ті становлять «безпосередню загрозу» для американців і є «ворожими комбатантами», які перебувають у «збройному конфлікті» зі США.

Раніше повідомлялося, що США готують операцію з ударами БпЛА по наркоторговцях у Венесуелі, яка може розпочатися вже за кілька тижнів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп звинуватив главу Колумбії Густаво Петро у сприянні наркотрафіку та заявив, що Вашингтон припиняє фінансову підтримку країни.