Британія прискорює підготовку до можливого нападу Росії: деталі

Прапор Великої Британії / © Unsplash

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Британському Кабінету міністрів доручили прискорити підготовку планів щодо оборони країни. Це сталося після погроз з боку Росії у зв’язку з постачанням Великою Британією озброєння Україні.

Про це пише Express.

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Ініціатива має об’єднати цивільне та військове планування на випадок кризових ситуацій. Вона, зокрема, передбачає підготовку так званої «військової книги» (war book) — засекреченого урядового плану переходу країни до функціонування в умовах кризи та збройного конфлікту, повідомляє The Telegraph.

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Джерела видання повідомили, що деякі елементи планів із захисту країни перенесли на більш ранні терміни: замість 2035 року — на 2030-й.

«Нам справді потрібно прискорити підготовку до широкого спектра загроз. Це означає, що діяти треба в найближчі кілька років, а не впродовж наступного десятиліття», — сказав один із співрозмовників.

Раніше цього року колишній прем’єр-міністр сер Кір Стармер попереджав, що Москва може здійснити напад на НАТО «вже до 2030 року».

Ці побоювання також висловлювали представники розвідувальних служб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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На початку цього місяця Росія попередила Британію, що вона «заплатить ціну» після повідомлень про використання британських безпілотників для ударів по цілях у глибині Росії.

Посольство Росії в Лондоні звинуватило Британію в тому, що вона стала «співучасницею та співвиконавицею» цих атак і «свідомо обрала шлях ескалації» конфлікту.

У відповідь Міністерство оборони Великої Британії заявило:

«Британія пліч-о-пліч стоїть з Україною, і ми сповнені рішучості надавати обладнання, необхідне Україні для захисту від незаконного вторгнення Путіна. Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду протистояти російській агресії — як в Україні, так і проти Великої Британії та наших союзників».

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Підготовка до можливих «сірих» атак

Поштовх до активізації планування цивільної оборони стався після попередження колишнього високопоставленого російського чиновника у вівторок про можливість «напіввійськової» відповіді проти британських заводів із виробництва безпілотників, які підтримують Україну.

Керівники британських сил безпеки та оборони попереджають про можливі атаки в так званій «сірій зоні» — між станом миру та повномасштабною війною. Серед таких загроз називають, зокрема, кібератаки на критично важливу інфраструктуру.

Британія вже зазнала безпрецедентної кібератаки, коли Іран вивів з ладу одну з британських електростанцій на чотири дні.

Пошкоджена електростанція була відносно невеликою, тому відключення не вплинуло на енергосистему країни загалом. Однак цей випадок продемонстрував, що доступ до важливих і чутливих об’єктів інфраструктури є можливим.

Британців готуватимуть до криз

Цієї осені влада планує запустити інформаційну кампанію щодо «національної стійкості». Населенню надаватимуть рекомендації, зокрема щодо створення запасів їжі, води та свічок.

«Ми маємо бути готовими до того, що до 2030 року загрози можуть стати більш імовірними», — заявило джерело.

Крім того, у 2027 році відбудуться найбільші в історії навчання з національної цивільної оборони, організовані COBR — урядовим комітетом із реагування на надзвичайні ситуації, названим на честь Cabinet Office Briefing Rooms («кімнати для брифінгів Кабінету міністрів»).

Як ми писали, Росія пригрозила Великій Британії «напіввійськовою» відповіддю через передачу Україні технологій для виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. У Москві не виключають атак на британські підприємства, зокрема кібератак. Водночас Лондон підтримав український запит на технології для власного виробництва Storm Shadow, що має посилити далекобійні можливості України.

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