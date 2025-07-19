Британія розробляє винищувач-невидимку, здатний атакувати об'єкти в глибині Росії

Прототип винищувавча Tempest / © Associated Press

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Велика Британія спільно з Японією та Італією працює над створенням винищувача шостого покоління, який у разі війни РФ проти НАТО зможе непомітно для систем ППО дістатись військових цілей на території Росії без дозаправки та атакувати їх.

Про це пише The Telegraph.

Надзвуковий винищувач-невидимка, який у Британії називають Tempest, матиме великі габарити, щоб усередині борту можна було розмістити додаткові паливні баки, значні обсяги корисного навантаження, озброєнь та технічних засобів.

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За словами військового аналітика Френсіса Туса, у разі потенційного конфлікту РФ із НАТО на першому тижні війни Tempest, піднявшись у повітря в Британії, вторгнеться в Росію і вдарить по системах протиракетної оборони (ПРО), ППО та авіабаз.

Після цього цей літак зможе знищувати ворожі винищувачі в небі або виконувати завдання підтримки наземних сил. Очікується, що для виконання цієї ролі Tempest зможе скинути на цілі арсенали зброї вибухової дії, які потенційно будуть вдвічі більшими, ніж на американському F-35.

Технологія, що використовується в літаку, гарантує, що він зможе виконувати функції самостійного повітряного комунікаційного вузла. Це дозволить Tempest забезпечити зв’язок для дронів і ракет, що знаходяться поблизу, а також наземних сил і супутників у космосі.

«Ми повинні мати можливість діяти на відстані, де наш зв’язок може бути порушений», — зазначив Джонні Мортон з BAE Systems, найбільшої британської оборонної компанії, яка відповідає за розробку винищувача.

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Літак, як зазначає The Telegraph, зможе замінити наявні на озброєнні Королівських ВПС Typhoon та американські F-35A, про придбання яких нещодавно заявило командування британських повітряних сил.

Введення літака в експлуатацію планується у 2035 році в рамках угоди GCAP (Глобальна програма бойової авіації), у якій беруть участь BAE, Rolls-Royce, виробник ракет MBDA та італійська Leonardo.

Нагадаємо, голова Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман вважає, що наступна війна з великою ймовірністю розпочнеться у космосі, оскільки військовий розвиток у цій сфері найшвидше зростає, а Росія домінувала у ній до вторгнення в Україну.