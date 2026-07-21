Британія та Німеччина створюють ракету, яка долетить до Росії: подробиці

Британія та Німеччина створюють ракету / © скриншот з відео

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Велика Британія та Німеччина виходять на рівень «золотої ери» у сфері оборонної співпраці, адже почали розробляти нову дальнобійну ракету для захисту Європи від російської загрози.

Про це повідомляє The Telegraph.

Велика Британія і Німеччина спільно виготовляють ракету проти РФ

Спільний проєкт розробки високоточної ракети великої дальності Лондон та Берлін планують створити до 2034 року. Цю зброю розглядають як засіб для ураження шляхів постачання військ Володимира Путіна вглиб території Росії.

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За даними джерел, обізнаних з оборонною стратегією Сполученого Королівства, у Лондоні остаточно відмовилися від стереотипів часів Холодної війни про Німеччину як про пасивного гравця і тепер вважають її ключовим партнером у протидії Кремлю.

Країни зблизилися на тлі конструктивного підходу до оборонної взаємодії. Для Берліна це стало бажаною альтернативою суперечкам і боротьбі амбіцій, які тривалий час ускладнювали його відносини з Францією. Також сторони фактично залишили в минулому розбіжності часів Brexit.

Основою поглибленого партнерства стали дві двосторонні угоди — Trinity House та Кенсінгтонська угода. Вони відкрили шлях для низки оборонних проєктів під проводом німецького промислового сектору на території Британії.

Йдеться про розробку морських дронів для захисту британських вод від російських диверсантів, будівництво спеціалізованого комплексу «Gun Hall» вартістю 400 млн фунтів стерлінгів та випуск оновленої версії бронемашин Boxer від концерну Rheinmetall для британської армії.

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Джерела видання The Telegraph зазначають, що головним елементом цієї співпраці є саме програма DPS. Вона передбачає створення ракети, здатної уражати стратегічні об’єкти на відстані близько 2000 км.

Програма DPS оцінюється у 30 мільярдів фунтів стерлінгів. Про її запуск як британського проєкту за участю 12 країн-союзниць оголосили на липневому саміті НАТО в Анкарі 2026 року. За оцінками представників оборонної індустрії, проєкт поєднає німецьке фінансування та британський експертний досвід за аналогією з розширенням збройних заводів у Великій Британії.

Поштовхом для оборонних ініціатив стали торішні реформи німецького уряду в межах політики «Zeitenwende» («Зміна епох»), які зняли обмеження на фінансування масштабних оборонних проєктів у відповідь на російську агресію проти України.

Британські посадовці прагнуть оформити намір про співпрацю у формальну програму до 2027 року. Наразі розглядають два варіанти конструкції ракети: низьколітаючу крилату ракету для обходу систем ППО та гіперзвукову ракету, здатну розвивати швидкість, що уп’ятеро перевищує швидкість звуку.

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Представники адміністрації Дональда Трампа критично оцінюють прагнення європейських країн створити альтернативу американському оборонному потенціалу.

Зокрема, заступник міністра оборони США Елбридж Колбі у своїй публікації в мережі X зазначив:

«Проста річ у тім, що жодна альтернативна країна чи країни не можуть конкурувати з оборонно-промисловою базою США ні за кількістю, ні за якістю. Сполучені Штати, як каже президент, виробляють найкраще обладнання, і ми виробляємо його в масштабах, з якими не може зрівнятися жоден реальний конкурент».

Проте британські експерти переконані, що у Великої Британії настане «золотий вік», якщо всі заплановані розробки вдасться реалізувати.

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Коли Україна почне виробляти ракети для Patriot

Нагадаємо, Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість самостійно виробляти ракети для американських систем ППО Patriot.

За словами президента Володимира Зеленського, локалізація цього виробництва є найважливішим напрямком розвитку української протиракетної оборони, щодо якого між сторонами вже є політична домовленість та триває робота над ліцензіями.

Паралельно держава працює над посиленням антибалістичного захисту ще за кількома напрямками. Це включає постачання ракет через програму PURL за фінансової підтримки європейських лідерів, двосторонні переговори з країнами Європи щодо додаткових засобів ППО, а також окремі домовленості з країнами Близького Сходу, реалізація яких залежить від регіональної безпекової ситуації.

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