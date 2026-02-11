Британія терміново нарощує війська на півночі Європи: що змусило Лондон діяти

Військові армії Великої Британії / © Associated Press

Велика Британія оголосила про намір упродовж найближчих трьох років суттєво збільшити військову присутність у Норвегії на тлі зростання загроз із боку Росії в Арктичному регіоні та Північній Атлантиці.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що чисельність британського контингенту в Норвегії зросте з 1 000 до 2 000 військових. За його словами, Росія “швидко відновлює військову присутність у регіоні, зокрема знову відкриває бази часів холодної війни”.

У Лондоні зазначають, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну агресивна активність Кремля в Європі та Арктиці різко зросла.

“Росія становить найбільшу загрозу безпеці в Арктиці та Крайньому Півночі з часів холодної війни”, — заявив Джон Гілі.

Міністр оборони також має обговорити ці ініціативи з партнерами по НАТО під час зустрічі в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Масштабні навчання НАТО та захист інфраструктури

У рамках посилення присутності в регіоні 1 500 коммандос Королівської морської піхоти Великої Британії візьмуть участь у масштабних навчаннях НАТО Cold Response, які відбудуться в березні в Норвегії, Фінляндії та Швеції. Навчання спрямовані на підготовку союзних сил до бойових дій в екстремальних арктичних умовах.

Крім того, у вересні під проводом Великої Британії Об’єднані експедиційні сили проведуть навчання Lion Protector із залученням авіації, сухопутних і морських підрозділів кількох європейських країн. За заявою уряду, сценарії передбачають захист критичної інфраструктури в Норвегії, Ісландії та в районі Данських проток від атак і диверсій.

Загроза підводним кабелям і активність субмарин РФ

Британія та її союзники по НАТО дедалі більше занепокоєні загрозами для підводних кабелів і трубопроводів у Північній Атлантиці. Минулого року Лондон і Осло підписали оборонну угоду щодо спільного захисту підводної інфраструктури та моніторингу активності російських підводних човнів.

За даними Міноборони Великої Британії, за останні два роки кількість російських субмарин у британських територіальних водах зросла на 30%, а активність РФ у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів холодної війни.

Європа готується до можливого протистояння з РФ

Посилення британської присутності в Арктиці відбувається на тлі активної підготовки низки європейських країн до потенційної війни з Росією.

Німеччина більше не розглядає війну з РФ як віддалений сценарій. Берлін переходить до масштабної модернізації армії та підготовки тилу. Міноборони ФРН ініціювало термінову закупівлю тисяч дронів-камікадзе зі штучним інтелектом для дій в умовах жорсткої РЕБ. На ці потреби подано запит до бюджетного комітету Бундестагу на 536 млн євро. Військове керівництво відкрито говорить про необхідність готувати суспільство до можливих втрат, диверсій і ударів по інфраструктурі.

Польща з 2026 року планує створити резерв високої готовності чисельністю до 500 тисяч осіб. Йдеться про поєднання професійної армії, сил територіальної оборони та резервістів, які проходитимуть регулярні навчання. Участь у програмі буде добровільною та оплачуваною, а до служби залучатимуть як чоловіків, так і жінок. Очікується, що вже 2026 року підготовку пройдуть близько 40 тисяч резервістів, а загальна кількість громадян, охоплених оборонною підготовкою, може перевищити 300 тисяч.

Раніше повідомлялось, що деякі розвідувальні служби оцінюють, що Росія може переформувати свої сили для “регіональної війни” в районі Балтійського моря протягом 2 років після потенційного припинення вогню в Україні, а для “локальної” війни проти одного сусіда — протягом 6 місяців.