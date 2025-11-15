Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу» для Болгарії

«Лукойл» / © Associated Press

Велика Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти російської компанії «Лукойл» у частині, що стосується Болгарії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, британське Управління з питань застосування фінансових санкцій видало спеціальні ліцензії двом болгарським структурам «Лукойлу». Саме ці компанії відповідають за продаж, розподіл пального та управління єдиним нафтопереробним заводом країни, що розташований у Бургасі.

Видані ліцензії дозволяють компаніям, а також банківським установам продовжувати операції з цими підприємствами та їхніми дочірніми структурами до 14 лютого 2026 року.

Рішення уряду Великої Британії було оголошене синхронно з тим, що болгарська влада призначила спеціального керівника для контролю над місцевими активами «Лукойлу». Цей керівник отримав відповідні повноваження саме у пʼятницю.

Водночас, за даними Reuters, Болгарія звернулася і до Сполучених Штатів із проханням тимчасово звільнити країну від дії американських санкцій, накладених на «Лукойл». Очікується, що рішення Вашингтона може бути оголошене вже до кінця пʼятниці.

Раніше повідомлялося, що американська інвестиційна компанія Carlyle розглядає варіанти придбання іноземних активів російського «Лукойлу» після запровадження санкцій США.

Ми раніше інформували, що Румунія хоче взяти під контроль активи «Лукойла», щоб уникнути санкцій США.