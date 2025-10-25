Британія виступила з жорстким попередженням Путіну: подробиці заяви

Човен / © pixabay.com

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із прямим та недвозначним попередженням Володимиру Путіну на тлі зростання активності російських субмарин до рівня часів Холодної війни.

Про це повідомляє BBC.

Джон Гілі звернувся безпосередньо до російського диктатора з чітким повідомленням, яке демонструє рішучість Лондона.

«Ми полюємо на ваші підводні човни», — зауважив він.

За словами міністра, кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%. Це, на думку Гілі, свідчить про посилення «російської агресії по всій території», яка впливає на всю Європу, а не лише на Україну.

Міністерство оборони Британії офіційно підтвердило, що активність російських підводних човнів у стратегічно важливому регіоні Північної Атлантики повернулася до пікових рівнів, які востаннє фіксувалися під час Холодної війни.

У відповідь на цю загрозу Лондон вжив негайних заходів.

Королівські ВПС та Королівський флот значно посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські субмарини є найбільш активними.

Повідомляється, що британські сили виконують місії з «полювання» майже щодня, іноді цілодобово. Ці операції часто відбуваються за підтримки інших союзників по НАТО, демонструючи єдину реакцію Альянсу на російську загрозу.

Нагадаємо, шведські військові зафіксували та супроводжували російський підводний човен, який увійшов у Балтійське море через протоку Великий Бельт. У супроводі брали участь військово-морські підрозділи та винищувачі Повітряних сил Швеції.

Зазначається, що субмарина рухалася міжнародними водами, а в Повітряних силах назвали операцію «рутинною місією», що проводиться на тлі загального зростання військової активності в Балтійському морі.